Жириновский обвинил Германию в "животном сексизме"
20:11 22.05.2021 (обновлено: 20:15 22.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал варварской практикой и животным сексизмом массовое уничтожение в Германии цыплят-самцов, призвав повлиять на Берлин через ВТО, Евросоюз и гуманитарные организации.
"Пришла новость, что в Германии фермеры уничтожают сотни тысяч цыплят-самцов, потому что якобы они невыгодны, а нужны только куры несушки. Это недопустимо. Это в чистом виде издевательство над животным миром, ведь и эти цыплята могли вырасти и также использоваться в качестве питания, из них могли готовить цыплят табака", - написал Жириновский в субботу в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание, что в России даже бродячих собак не могут отстреливать, в то время как в Германии уничтожают огромное количество фермерской птицы только потому, что она не несет яйца.
Мы должны повлиять на Берлин через ВТО, Евросоюз, другие гуманитарные организации и заставить отказаться от такой варварской практики. В современном мире нельзя проявлять вот такой животный сексизм.
В январе этого года правительство ФРГ приняло законопроект, запрещающий фермерам умерщвление нежелательных суточных цыплят. Министерство сельского хозяйства, продовольствия и защиты потребителей уточняло, что Германия первой в мире вводит такое регулирование. Выбраковка нежелательных цыплят (цыплят мужского пола и нездоровых цыплят женского пола) - распространенная практика в промышленном производстве яиц, поскольку содержание ненесущей птицы считается экономически неоправданным. Запрет должен вступить в силу с конца 2021 года.
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