https://ria.ru/20210522/zhirinovskiy-1733481236.html

Жириновский обвинил Германию в "животном сексизме"

Жириновский обвинил Германию в "животном сексизме" - РИА Новости, 22.05.2021

Жириновский обвинил Германию в "животном сексизме"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал варварской практикой и животным сексизмом массовое уничтожение в Германии цыплят-самцов, призвав повлиять на Берлин через РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T20:11

2021-05-22T20:11

2021-05-22T20:15

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лдпр

евросоюз

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал варварской практикой и животным сексизмом массовое уничтожение в Германии цыплят-самцов, призвав повлиять на Берлин через ВТО, Евросоюз и гуманитарные организации."Пришла новость, что в Германии фермеры уничтожают сотни тысяч цыплят-самцов, потому что якобы они невыгодны, а нужны только куры несушки. Это недопустимо. Это в чистом виде издевательство над животным миром, ведь и эти цыплята могли вырасти и также использоваться в качестве питания, из них могли готовить цыплят табака", - написал Жириновский в субботу в своем Telegram-канале.Он обратил внимание, что в России даже бродячих собак не могут отстреливать, в то время как в Германии уничтожают огромное количество фермерской птицы только потому, что она не несет яйца.В январе этого года правительство ФРГ приняло законопроект, запрещающий фермерам умерщвление нежелательных суточных цыплят. Министерство сельского хозяйства, продовольствия и защиты потребителей уточняло, что Германия первой в мире вводит такое регулирование. Выбраковка нежелательных цыплят (цыплят мужского пола и нездоровых цыплят женского пола) - распространенная практика в промышленном производстве яиц, поскольку содержание ненесущей птицы считается экономически неоправданным. Запрет должен вступить в силу с конца 2021 года.

https://ria.ru/20210120/germaniya-1593877101.html

https://ria.ru/20200614/1572911076.html

россия

германия

берлин (город)

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россия, лдпр, евросоюз, владимир жириновский, германия, берлин (город)