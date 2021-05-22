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"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8
"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8 - РИА Новости, 22.05.2021
"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа типа H5N8, который можно масштабировать,... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:07
2021-05-22T11:07
птичий грипп h5n8
ринат максютов
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа типа H5N8, который можно масштабировать, сообщил в субботу гендиректор центра Ринат Максютов."Существует широкое разнообразие субтипов, вариантов (птичьего гриппа – ред.). Есть варианты, обладающие летальностью более 50%, с субтипом H5N1. Если мы говорим варианте H5N8, который впервые инфицировал человека, и это мы документально подтвердили в феврале текущего года, то нами уже разработан вакцинный штамм", - сказал он на марафоне "Новое знание".Максютов пояснил, что специалисты "Вектора" в марте этого года методами обратной генетики получили вакцинный штамм против вируса типа H5N8 и в дальнейшем если производственная задача получения вакцины будет поставлена, ее можно будет решить, используя существующие производственные мощности."Здесь прототип вакцины создан. При необходимости она может быть масштабирована", - сказал он.Максютов пояснил, что в феврале этого года "Вектор" документально подтвердил возможность передачи человеку вируса птичьего гриппа субтипа H5N8.
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птичий грипп h5n8, ринат максютов, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество

"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8

11:07 22.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту
Медсестра делает прививку пациенту - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа типа H5N8, который можно масштабировать, сообщил в субботу гендиректор центра Ринат Максютов.
"Существует широкое разнообразие субтипов, вариантов (птичьего гриппа – ред.). Есть варианты, обладающие летальностью более 50%, с субтипом H5N1. Если мы говорим варианте H5N8, который впервые инфицировал человека, и это мы документально подтвердили в феврале текущего года, то нами уже разработан вакцинный штамм", - сказал он на марафоне "Новое знание".
Максютов пояснил, что специалисты "Вектора" в марте этого года методами обратной генетики получили вакцинный штамм против вируса типа H5N8 и в дальнейшем если производственная задача получения вакцины будет поставлена, ее можно будет решить, используя существующие производственные мощности.
"Здесь прототип вакцины создан. При необходимости она может быть масштабирована", - сказал он.
Максютов пояснил, что в феврале этого года "Вектор" документально подтвердил возможность передачи человеку вируса птичьего гриппа субтипа H5N8.
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птичий грипп H5N8Ринат МаксютовРоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Общество
 
 
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