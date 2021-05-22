https://ria.ru/20210522/vaktsina-1733432647.html

"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8

"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8 - РИА Новости, 22.05.2021

"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа типа H5N8, который можно масштабировать,... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:07

2021-05-22T11:07

2021-05-22T11:07

птичий грипп h5n8

ринат максютов

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_164:0:2907:1543_1920x0_80_0_0_a53819e164e685fdeffcc96423df6e0a.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа типа H5N8, который можно масштабировать, сообщил в субботу гендиректор центра Ринат Максютов."Существует широкое разнообразие субтипов, вариантов (птичьего гриппа – ред.). Есть варианты, обладающие летальностью более 50%, с субтипом H5N1. Если мы говорим варианте H5N8, который впервые инфицировал человека, и это мы документально подтвердили в феврале текущего года, то нами уже разработан вакцинный штамм", - сказал он на марафоне "Новое знание".Максютов пояснил, что специалисты "Вектора" в марте этого года методами обратной генетики получили вакцинный штамм против вируса типа H5N8 и в дальнейшем если производственная задача получения вакцины будет поставлена, ее можно будет решить, используя существующие производственные мощности."Здесь прототип вакцины создан. При необходимости она может быть масштабирована", - сказал он.Максютов пояснил, что в феврале этого года "Вектор" документально подтвердил возможность передачи человеку вируса птичьего гриппа субтипа H5N8.

https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733421931.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

птичий грипп h5n8, ринат максютов, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество