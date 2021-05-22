https://ria.ru/20210522/vaktsina-1733432647.html
"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8
"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8 - РИА Новости, 22.05.2021
"Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа H5N8
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа типа H5N8, который можно масштабировать,... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:07
2021-05-22T11:07
2021-05-22T11:07
птичий грипп h5n8
ринат максютов
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_164:0:2907:1543_1920x0_80_0_0_a53819e164e685fdeffcc96423df6e0a.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа типа H5N8, который можно масштабировать, сообщил в субботу гендиректор центра Ринат Максютов."Существует широкое разнообразие субтипов, вариантов (птичьего гриппа – ред.). Есть варианты, обладающие летальностью более 50%, с субтипом H5N1. Если мы говорим варианте H5N8, который впервые инфицировал человека, и это мы документально подтвердили в феврале текущего года, то нами уже разработан вакцинный штамм", - сказал он на марафоне "Новое знание".Максютов пояснил, что специалисты "Вектора" в марте этого года методами обратной генетики получили вакцинный штамм против вируса типа H5N8 и в дальнейшем если производственная задача получения вакцины будет поставлена, ее можно будет решить, используя существующие производственные мощности."Здесь прототип вакцины создан. При необходимости она может быть масштабирована", - сказал он.Максютов пояснил, что в феврале этого года "Вектор" документально подтвердил возможность передачи человеку вируса птичьего гриппа субтипа H5N8.
https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733421931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b4ea66b5f6ad09d54b98bac06d173d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
птичий грипп h5n8, ринат максютов, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" разработал прототип вакцины против птичьего гриппа типа H5N8, который можно масштабировать, сообщил в субботу гендиректор центра Ринат Максютов
.
"Существует широкое разнообразие субтипов, вариантов (птичьего гриппа – ред.). Есть варианты, обладающие летальностью более 50%, с субтипом H5N1. Если мы говорим варианте H5N8, который впервые инфицировал человека, и это мы документально подтвердили в феврале текущего года, то нами уже разработан вакцинный штамм", - сказал он на марафоне "Новое знание".
Максютов пояснил, что специалисты "Вектора" в марте этого года методами обратной генетики получили вакцинный штамм против вируса типа H5N8 и в дальнейшем если производственная задача получения вакцины будет поставлена, ее можно будет решить, используя существующие производственные мощности.
"Здесь прототип вакцины создан. При необходимости она может быть масштабирована", - сказал он.
Максютов пояснил, что в феврале этого года "Вектор" документально подтвердил возможность передачи человеку вируса птичьего гриппа субтипа H5N8.