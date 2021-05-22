https://ria.ru/20210522/rostov-na-donu-1733475100.html

Посетителей ростовского ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей ростовского ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 22.05.2021

Посетителей ростовского ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

Более 1,3 тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Рио" в Ростове-на-Дону из-за анонимной угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T18:52

2021-05-22T18:52

2021-05-22T18:52

россия

василий пискарев

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

франция

бельгия

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Рио" в Ростове-на-Дону из-за анонимной угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в мэрии города.Сообщение о "минировании" поступило около 16.30."Службы оповещены. Привлечены два расчета спасателей. В 17.07 эвакуировано 1350 человек. На место прибыл кинолог с собакой", - сообщили в мэрии.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

https://ria.ru/20210518/minirovanie-1732775473.html

https://ria.ru/20210419/kamchatka-1728872234.html

россия

франция

бельгия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий пискарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), франция, бельгия, происшествия