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Посетителей ростовского ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетителей ростовского ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 22.05.2021
Посетителей ростовского ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Более 1,3 тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Рио" в Ростове-на-Дону из-за анонимной угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T18:52
2021-05-22T18:52
россия
василий пискарев
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
франция
бельгия
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Рио" в Ростове-на-Дону из-за анонимной угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в мэрии города.Сообщение о "минировании" поступило около 16.30."Службы оповещены. Привлечены два расчета спасателей. В 17.07 эвакуировано 1350 человек. На место прибыл кинолог с собакой", - сообщили в мэрии.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
https://ria.ru/20210518/minirovanie-1732775473.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), франция, бельгия, происшествия

Посетителей ростовского ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

18:52 22.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Рио" в Ростове-на-Дону из-за анонимной угрозы "минирования", сообщили РИА Новости в мэрии города.
Сообщение о "минировании" поступило около 16.30.
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 11:59
В тюменском городе эвакуировали все школы из-за сообщения о минировании
"Службы оповещены. Привлечены два расчета спасателей. В 17.07 эвакуировано 1350 человек. На место прибыл кинолог с собакой", - сообщили в мэрии.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 08:24
На Камчатке посетителей ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
 
РоссияВасилий ПискаревГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФранцияБельгияПроисшествия
 
 
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