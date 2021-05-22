https://ria.ru/20210522/rospotrebnadzor-1733449983.html

Роспотребнадзору выделили средства на производство тестов на COVID-19

Роспотребнадзору выделили средства на производство тестов на COVID-19 - РИА Новости, 22.05.2021

Роспотребнадзору выделили средства на производство тестов на COVID-19

Правительство России одобрило выделение средств подведомственным учреждениям Роспотребнадзора на производство тест-систем для выявления коронавируса, сообщается РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T13:58

2021-05-22T13:58

2021-05-22T13:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств подведомственным учреждениям Роспотребнадзора на производство тест-систем для выявления коронавируса, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект акта направлен на сохранение жизни и здоровья населения Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество