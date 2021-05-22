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Роспотребнадзору выделили средства на производство тестов на COVID-19
Роспотребнадзору выделили средства на производство тестов на COVID-19 - РИА Новости, 22.05.2021
Роспотребнадзору выделили средства на производство тестов на COVID-19
Правительство России одобрило выделение средств подведомственным учреждениям Роспотребнадзора на производство тест-систем для выявления коронавируса, сообщается РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:58
2021-05-22T13:58
2021-05-22T13:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств подведомственным учреждениям Роспотребнадзора на производство тест-систем для выявления коронавируса, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект акта направлен на сохранение жизни и здоровья населения Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество