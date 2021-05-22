https://ria.ru/20210522/prazdnik-1733411592.html

В России отмечают день "Николы Вешнего"

В России отмечают день "Николы Вешнего" - РИА Новости, 22.05.2021

В России отмечают день "Николы Вешнего"

Православные христиане 22 мая (9 мая по старому стилю) в Русской православной церкви отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры в... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T00:35

2021-05-22T00:35

2021-05-22T00:35

религия и мировоззрение

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Православные христиане 22 мая (9 мая по старому стилю) в Русской православной церкви отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры в итальянский Бари - праздник, который в народе называют "Николой Вешним".Поводом для его установления послужила кража в XI веке мощей святого, которые оказались на юге современной Италии против воли жителей Мир Ликийских (ныне - окрестности турецкого Демре). Вооруженные купцы из Бари вскрыли его гробницу, отобрав мощи у монахов силой, и перевезли на свою родину. Они не подозревали, что этим, возможно, спасли святыню от разорения во время скорого вторжения турок-сельджуков.День "Николы Вешнего" в старину называли "конским праздником". До укоренения на Руси христианства он был посвящен богу Велесу — покровителю земледелия и скотоводства. Его главными героями были пастухи, а на окраине деревень и сел часто устраивали гуляния.Праздник считался мужским: пастухи уходили в поле, в ночное. В некоторых регионах в этот день девушки накрывали столы в черемуховых садах и готовили яичницу. Кваканье лягушек на "Николу Вешнего" - к богатым дарам природы, грибам и ягодам. А в деревнях на Енисее на "Николу Вешнего" местные жители проводили обряд закликания тепла, и молились о скорейшем оттаивании речных льдов.Мнения духовенства"Я думаю, что простой народ совершенно не знает истории праздника - и всех этих крестовых походов, и перенесения мощей, и разграбления Византийской империи. Простому народу, который очень любит святителя Николая, наверное, в радость лишний раз помолиться ему, вспомнить о нем, рассказать об этом детям, - считает настоятель Георгиевского православного храма в подмосковном Нахабино священник Павел Островский."Ну а сама история, конечно, не очень приличная и приятная", - добавил он.Иерей отметил, что любимый в народе святитель Николай - это единственный, кроме напрямую повлиявших на спасение человеческого рода Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи, чье рождество празднует церковный люд. "У святителя Николая появился такой праздник - рождество, в августе. Это - свидетельство большой любви народа к нему: если бы сейчас появился еще какой-то, народ точно так же бы радовался, ходил с радостью в храм, и так далее", - сказал Островский РИА Новости.Духовный смысл праздника перенесения мощей святителя Николая для сегодняшних представлений о "биполярном" духовном мире православных и католиков неочевиден, но во времена, когда это произошло, все было совсем не так. Таким мнением с РИА Новости поделился священник Николай Бабкин."И в самом Бари, и в Апулии жило много греков, которые контактировали с русскими купцами. Поэтому то, что для одних греков было трагедией, греков города Миры, ныне Демре - то для итальянцев было радостью. А так как для русских того периода не было большой разницы между христианами, то они считали это промыслом Божьим - что, наверное, справедливо, учитывая обстоятельства, с которыми столкнулась Византийская империя, - рассказал он.Сегодня, полагает он, модно цинично оценивать происшедшее лишь только как кражу. "Безусловно, это была кража, никто не пытается это оправдать, но если бы она не произошла - действительно, мы бы остались без величайшей святыни христианского мира. Так что момент промысла Божьего здесь, безусловно, присутствует", - уверен иерей.

https://ria.ru/20210515/ilarion-1732423391.html

https://ria.ru/20210427/gosduma-1730208136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русская православная церковь