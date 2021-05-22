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При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек - РИА Новости, 22.05.2021
При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
Два взрослых и четыре ребенка в возрасте от года до 12 лет погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T01:12
2021-05-22T01:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Два взрослых и четыре ребенка в возрасте от года до 12 лет погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии, сообщает региональный главк Следственного комитета.По данным МЧС, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме в селе Нылга Увинского района. К приезду спасателей здание было полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. В 01.00 по местному времени (00.00 мск) возгорание удалось ликвидировать.Как уточнили в СК, пожар начался в пятницу в 23.50. На месте происшествия нашли тела шести человек, предположительно, членов проживавшей там семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, восемь лет и один год.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"."На место происшествия выехали следователи СК, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего", - сообщили в Следственном комитете.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек

01:12 22.05.2021 (обновлено: 01:21 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Два взрослых и четыре ребенка в возрасте от года до 12 лет погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии, сообщает региональный главк Следственного комитета.
По данным МЧС, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме в селе Нылга Увинского района. К приезду спасателей здание было полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. В 01.00 по местному времени (00.00 мск) возгорание удалось ликвидировать.
Как уточнили в СК, пожар начался в пятницу в 23.50. На месте происшествия нашли тела шести человек, предположительно, членов проживавшей там семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, восемь лет и один год.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"На место происшествия выехали следователи СК, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего", - сообщили в Следственном комитете.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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