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При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек

При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек - РИА Новости, 22.05.2021

При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек

Два взрослых и четыре ребенка в возрасте от года до 12 лет погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T01:12

2021-05-22T01:12

2021-05-22T01:21

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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УФА, 22 мая - РИА Новости. Два взрослых и четыре ребенка в возрасте от года до 12 лет погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии, сообщает региональный главк Следственного комитета.По данным МЧС, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме в селе Нылга Увинского района. К приезду спасателей здание было полностью охвачено огнем, обрушилась кровля. В 01.00 по местному времени (00.00 мск) возгорание удалось ликвидировать.Как уточнили в СК, пожар начался в пятницу в 23.50. На месте происшествия нашли тела шести человек, предположительно, членов проживавшей там семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, восемь лет и один год.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"."На место происшествия выехали следователи СК, принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего", - сообщили в Следственном комитете.

https://realty.ria.ru/20210520/poselok-1733074426.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия