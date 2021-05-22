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https://ria.ru/20210522/postanovka-1733481061.html
ЛНР обвинила ВСУ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах
ЛНР обвинила ВСУ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах - РИА Новости, 22.05.2021
ЛНР обвинила ВСУ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила ВС Украины, а также украинских журналистов, работающих в зоне военной операции в... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T20:06
2021-05-22T20:06
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила ВС Украины, а также украинских журналистов, работающих в зоне военной операции в Донбассе, в подготовке постановочных сюжетов."По данным нашего источника, вчера постановочные съемки о нарушении режима огня со стороны подразделений Народной милиции ЛНР проводились на позициях мотопехотного батальона 14-ой бригады (ВС Украины, - ред.), расположенных в районе населенного пункта Трехизбенка", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.По его словам, на подконтрольной Киеву территории в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) работают группы украинских телеканалов "5 канал" и "1+1" под руководством специалистов 74-го Центра информационно-психологических операций (ИПсО)."Координацию работы осуществляют офицеры пресс-службы штаба ООС и 74-го центра информационно-психологических операций Украины. Предположительно, съемки постановочных материалов закончатся к 25 декабря", - добавил Филипоненко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210522/donbass-1733426870.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире

ЛНР обвинила ВСУ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах

20:06 22.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила ВС Украины, а также украинских журналистов, работающих в зоне военной операции в Донбассе, в подготовке постановочных сюжетов.
"По данным нашего источника, вчера постановочные съемки о нарушении режима огня со стороны подразделений Народной милиции ЛНР проводились на позициях мотопехотного батальона 14-ой бригады (ВС Украины, - ред.), расположенных в районе населенного пункта Трехизбенка", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
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По его словам, на подконтрольной Киеву территории в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) работают группы украинских телеканалов "5 канал" и "1+1" под руководством специалистов 74-го Центра информационно-психологических операций (ИПсО).
"Координацию работы осуществляют офицеры пресс-службы штаба ООС и 74-го центра информационно-психологических операций Украины. Предположительно, съемки постановочных материалов закончатся к 25 декабря", - добавил Филипоненко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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