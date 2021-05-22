https://ria.ru/20210522/postanovka-1733481061.html

ЛНР обвинила ВСУ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах

ЛНР обвинила ВСУ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах - РИА Новости, 22.05.2021

ЛНР обвинила ВСУ в подготовке постановочных сюжетов об обстрелах

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила ВС Украины, а также украинских журналистов, работающих в зоне военной операции в... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T20:06

2021-05-22T20:06

2021-05-22T20:06

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

оон

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371329_341:703:2380:1850_1920x0_80_0_0_603ef0506caa2083f0dfa6781cd88d79.jpg

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила ВС Украины, а также украинских журналистов, работающих в зоне военной операции в Донбассе, в подготовке постановочных сюжетов."По данным нашего источника, вчера постановочные съемки о нарушении режима огня со стороны подразделений Народной милиции ЛНР проводились на позициях мотопехотного батальона 14-ой бригады (ВС Украины, - ред.), расположенных в районе населенного пункта Трехизбенка", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.По его словам, на подконтрольной Киеву территории в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) работают группы украинских телеканалов "5 канал" и "1+1" под руководством специалистов 74-го Центра информационно-психологических операций (ИПсО)."Координацию работы осуществляют офицеры пресс-службы штаба ООС и 74-го центра информационно-психологических операций Украины. Предположительно, съемки постановочных материалов закончатся к 25 декабря", - добавил Филипоненко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210522/donbass-1733426870.html

https://ria.ru/20210519/donbass-1732925509.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире