Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/pogoda-1733425092.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 22.05.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в субботу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:38
2021-05-22T09:38
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732828724_0:308:3070:2035_1920x0_80_0_0_1cce633eaee0f1c9f172f19c136fcb85.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в субботу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градуса тепла", - сказал Леус.Синоптик добавил, что прогнозируется юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление повысится и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20210518/pogoda-1732805906.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732828724_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_bb7c5c5cb5357b627d1d1430a0140070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

09:38 22.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюди идут по Никольской улице в Москве
Люди идут по Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в субботу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.
"Мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градуса тепла", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что прогнозируется юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление повысится и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 14:22
Вильфанд назвал причину жаркой погоды в Москве
 
Михаил ЛеусПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Манижа обратилась к проголосовавшим за нее на Евровидении зрителям
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
Лента новостейМолния