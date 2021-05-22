https://ria.ru/20210522/pogoda-1733425092.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 22.05.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в субботу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T09:38

2021-05-22T09:38

2021-05-22T09:38

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в субботу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градуса тепла", - сказал Леус.Синоптик добавил, что прогнозируется юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление повысится и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210518/pogoda-1732805906.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество