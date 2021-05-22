https://ria.ru/20210522/pogoda-1733425092.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 22.05.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в субботу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:38
2021-05-22T09:38
2021-05-22T09:38
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в субботу, температура воздуха в столице поднимется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градуса тепла", - сказал Леус.Синоптик добавил, что прогнозируется юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление повысится и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество