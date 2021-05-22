https://ria.ru/20210522/palestina-1733436074.html
В МИД рассказали о работе с Палестиной по поставкам вакцины "Спутник V"
В МИД рассказали о работе с Палестиной по поставкам вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 22.05.2021
В МИД рассказали о работе с Палестиной по поставкам вакцины "Спутник V"
Москва прилагает все усилия, чтобы эскалация на Ближнем Востоке не повлияла на сотрудничество РФПИ и Палестины по поставкам российской вакцины от COVID-19 и... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:38
2021-05-22T11:38
2021-05-22T11:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
восточный иерусалим
россия
палестина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491439_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_1338503dc49ecec3c2ec2eef0b78d368.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва прилагает все усилия, чтобы эскалация на Ближнем Востоке не повлияла на сотрудничество РФПИ и Палестины по поставкам российской вакцины от COVID-19 и сроки поставки не изменились, заявили РИА Новости в МИД РФ."Прилагаем усилия к тому, чтобы нынешнее обострение ситуации вокруг Восточного Иерусалима и сектора Газа не оказало негативного влияния на взаимодействие Российского фонда прямых инвестиций с минздравом Палестины в вопросе дальнейших поставок российской вакцины", - заявили в дипведомстве."Соответствующие планы находятся в стадии проработки, отгрузка препаратов должна быть осуществлена в согласованные сторонами сроки", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20210521/postavki-1733331559.html
восточный иерусалим
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eebb33c3b4776014759ea31b24a9eb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, восточный иерусалим, россия, палестина, в мире