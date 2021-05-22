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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210522/palestina-1733436074.html
В МИД рассказали о работе с Палестиной по поставкам вакцины "Спутник V"
В МИД рассказали о работе с Палестиной по поставкам вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 22.05.2021
В МИД рассказали о работе с Палестиной по поставкам вакцины "Спутник V"
Москва прилагает все усилия, чтобы эскалация на Ближнем Востоке не повлияла на сотрудничество РФПИ и Палестины по поставкам российской вакцины от COVID-19 и... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:38
2021-05-22T11:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
восточный иерусалим
россия
палестина
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва прилагает все усилия, чтобы эскалация на Ближнем Востоке не повлияла на сотрудничество РФПИ и Палестины по поставкам российской вакцины от COVID-19 и сроки поставки не изменились, заявили РИА Новости в МИД РФ."Прилагаем усилия к тому, чтобы нынешнее обострение ситуации вокруг Восточного Иерусалима и сектора Газа не оказало негативного влияния на взаимодействие Российского фонда прямых инвестиций с минздравом Палестины в вопросе дальнейших поставок российской вакцины", - заявили в дипведомстве."Соответствующие планы находятся в стадии проработки, отгрузка препаратов должна быть осуществлена в согласованные сторонами сроки", - подчеркнули в МИД РФ.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, восточный иерусалим, россия, палестина, в мире

В МИД рассказали о работе с Палестиной по поставкам вакцины "Спутник V"

11:38 22.05.2021 (обновлено: 11:39 22.05.2021)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва прилагает все усилия, чтобы эскалация на Ближнем Востоке не повлияла на сотрудничество РФПИ и Палестины по поставкам российской вакцины от COVID-19 и сроки поставки не изменились, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Прилагаем усилия к тому, чтобы нынешнее обострение ситуации вокруг Восточного Иерусалима и сектора Газа не оказало негативного влияния на взаимодействие Российского фонда прямых инвестиций с минздравом Палестины в вопросе дальнейших поставок российской вакцины", - заявили в дипведомстве.
"Соответствующие планы находятся в стадии проработки, отгрузка препаратов должна быть осуществлена в согласованные сторонами сроки", - подчеркнули в МИД РФ.
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 16:33Распространение коронавируса
Голикова сообщила, что поставки "Спутника V" идут в 35 стран
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийВосточный ИерусалимРоссияПалестинаВ мире
 
 
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