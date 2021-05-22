https://ria.ru/20210522/palestina-1733436074.html

В МИД рассказали о работе с Палестиной по поставкам вакцины "Спутник V"

В МИД рассказали о работе с Палестиной по поставкам вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 22.05.2021

В МИД рассказали о работе с Палестиной по поставкам вакцины "Спутник V"

Москва прилагает все усилия, чтобы эскалация на Ближнем Востоке не повлияла на сотрудничество РФПИ и Палестины по поставкам российской вакцины от COVID-19 и... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:38

2021-05-22T11:38

2021-05-22T11:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

восточный иерусалим

россия

палестина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491439_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_1338503dc49ecec3c2ec2eef0b78d368.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва прилагает все усилия, чтобы эскалация на Ближнем Востоке не повлияла на сотрудничество РФПИ и Палестины по поставкам российской вакцины от COVID-19 и сроки поставки не изменились, заявили РИА Новости в МИД РФ."Прилагаем усилия к тому, чтобы нынешнее обострение ситуации вокруг Восточного Иерусалима и сектора Газа не оказало негативного влияния на взаимодействие Российского фонда прямых инвестиций с минздравом Палестины в вопросе дальнейших поставок российской вакцины", - заявили в дипведомстве."Соответствующие планы находятся в стадии проработки, отгрузка препаратов должна быть осуществлена в согласованные сторонами сроки", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20210521/postavki-1733331559.html

восточный иерусалим

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, восточный иерусалим, россия, палестина, в мире