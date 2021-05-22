https://ria.ru/20210522/obrazovanie-1733438074.html

Китайские вузы заинтересовались программой Балтийского университета

Китайские вузы заинтересовались программой Балтийского университета - РИА Новости, 22.05.2021

Китайские вузы заинтересовались программой Балтийского университета

Китайские вузы хотели бы совместно с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта в Калининграде использовать созданную в вузе онлайн-программу по РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:56

2021-05-22T11:56

2021-05-22T11:56

россия

балтийский федеральный университет

китай

калининград

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Китайские вузы хотели бы совместно с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта в Калининграде использовать созданную в вузе онлайн-программу по изучению русского языка, сообщил РИА Новости ректор БФУ Александр Федоров."Как и многие университеты, в период пандемии мы столкнулись с ситуацией, когда студенты не могут приехать к нам и начать обучение. Принимая вызов сложившихся обстоятельств, БФУ совместно с Шаньдунским политехническим университетом разработал программу "Русский язык как иностранный" в новом формате "1+3"... Этот экспериментальный формат зарекомендовал себя как весьма удачный, и ряд китайских вузов уже хотят подписать с нами соглашение о совместной реализации именно такой образовательной программы", - сказал ректор.По его словам, формат "1+3" предполагает, что студенты год учатся в партнерском вузе в Китае, а потом продолжают обучение уже в России. За год обучения на родине они осваивают соответствующую образовательную программу, а также интенсивно изучают русский язык, что дает им возможность подготовиться к погружению в новую для них среду.В 2020/21 учебном году все обучение со стороны БФУ проходило в онлайн формате. На данный момент по программе обучаются 19 человек. Университет ведет постоянный мониторинг качества образовательного процесса, оказывает методическую поддержку специалистам Шаньдунского политехнического университета.

https://ria.ru/20200606/1572557113.html

https://ria.ru/20210513/putin-1732159088.html

россия

китай

калининград

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россия, балтийский федеральный университет, китай, калининград, общество