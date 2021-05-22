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Китайские вузы заинтересовались программой Балтийского университета
Китайские вузы заинтересовались программой Балтийского университета - РИА Новости, 22.05.2021
Китайские вузы заинтересовались программой Балтийского университета
Китайские вузы хотели бы совместно с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта в Калининграде использовать созданную в вузе онлайн-программу по РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:56
2021-05-22T11:56
россия
балтийский федеральный университет
китай
калининград
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Китайские вузы хотели бы совместно с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта в Калининграде использовать созданную в вузе онлайн-программу по изучению русского языка, сообщил РИА Новости ректор БФУ Александр Федоров."Как и многие университеты, в период пандемии мы столкнулись с ситуацией, когда студенты не могут приехать к нам и начать обучение. Принимая вызов сложившихся обстоятельств, БФУ совместно с Шаньдунским политехническим университетом разработал программу "Русский язык как иностранный" в новом формате "1+3"... Этот экспериментальный формат зарекомендовал себя как весьма удачный, и ряд китайских вузов уже хотят подписать с нами соглашение о совместной реализации именно такой образовательной программы", - сказал ректор.По его словам, формат "1+3" предполагает, что студенты год учатся в партнерском вузе в Китае, а потом продолжают обучение уже в России. За год обучения на родине они осваивают соответствующую образовательную программу, а также интенсивно изучают русский язык, что дает им возможность подготовиться к погружению в новую для них среду.В 2020/21 учебном году все обучение со стороны БФУ проходило в онлайн формате. На данный момент по программе обучаются 19 человек. Университет ведет постоянный мониторинг качества образовательного процесса, оказывает методическую поддержку специалистам Шаньдунского политехнического университета.
https://ria.ru/20200606/1572557113.html
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китай
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россия, балтийский федеральный университет, китай, калининград, общество

Китайские вузы заинтересовались программой Балтийского университета

11:56 22.05.2021
 
© Фото : БФУ им. И. Канта/Елена БудеркинаБалтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Фото : БФУ им. И. Канта/Елена Будеркина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Китайские вузы хотели бы совместно с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта в Калининграде использовать созданную в вузе онлайн-программу по изучению русского языка, сообщил РИА Новости ректор БФУ Александр Федоров.
"Как и многие университеты, в период пандемии мы столкнулись с ситуацией, когда студенты не могут приехать к нам и начать обучение. Принимая вызов сложившихся обстоятельств, БФУ совместно с Шаньдунским политехническим университетом разработал программу "Русский язык как иностранный" в новом формате "1+3"... Этот экспериментальный формат зарекомендовал себя как весьма удачный, и ряд китайских вузов уже хотят подписать с нами соглашение о совместной реализации именно такой образовательной программы", - сказал ректор.
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В 2020/21 учебном году все обучение со стороны БФУ проходило в онлайн формате. На данный момент по программе обучаются 19 человек. Университет ведет постоянный мониторинг качества образовательного процесса, оказывает методическую поддержку специалистам Шаньдунского политехнического университета.
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