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Правительство одобрило порядок возмещения НДС для производителей вакцин
Правительство одобрило порядок возмещения НДС для производителей вакцин - РИА Новости, 22.05.2021
Правительство одобрило порядок возмещения НДС для производителей вакцин
Правительство РФ одобрило предоставление организациям, производящим вакцины для профилактики COVID-19, права заявительного порядка возмещения налога на... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:53
2021-05-22T13:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило предоставление организациям, производящим вакцины для профилактики COVID-19, права заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что принятие законопроекта также направлено на сокращение издержек налогоплательщиков – организаций, осуществляющих производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1761 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, россия, правительство рф, экономика

Правительство одобрило порядок возмещения НДС для производителей вакцин

13:53 22.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило предоставление организациям, производящим вакцины для профилактики COVID-19, права заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что принятие законопроекта также направлено на сокращение издержек налогоплательщиков – организаций, осуществляющих производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.
Мишустин: Создание эффективных вакцин – это наша победа - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
Вчера, 12:11Распространение коронавируса
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"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1761 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
 
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