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Правительство одобрило порядок возмещения НДС для производителей вакцин

Правительство одобрило порядок возмещения НДС для производителей вакцин - РИА Новости, 22.05.2021

Правительство одобрило порядок возмещения НДС для производителей вакцин

Правительство РФ одобрило предоставление организациям, производящим вакцины для профилактики COVID-19, права заявительного порядка возмещения налога на... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T13:53

2021-05-22T13:53

2021-05-22T13:53

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило предоставление организациям, производящим вакцины для профилактики COVID-19, права заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что принятие законопроекта также направлено на сокращение издержек налогоплательщиков – организаций, осуществляющих производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1761 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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коронавирус covid-19, россия, правительство рф, экономика