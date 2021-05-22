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Выступление Манижи на Евровидении набрало 9,5 миллиона просмотров
Выступление Манижи на Евровидении набрало 9,5 миллиона просмотров - РИА Новости, 22.05.2021
Выступление Манижи на Евровидении набрало 9,5 миллиона просмотров
Выступление Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021, набрало более девяти с половиной миллионов просмотров на официальном ютьюб-канале песенного... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T14:02
2021-05-22T14:02
2021-05-22T14:13
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manizha (манижа сангин)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выступление Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021, набрало более девяти с половиной миллионов просмотров на официальном ютьюб-канале песенного конкурса.Такого результата певица добилась за четыре дня с момента публикации ролика. Ранее видео с ее номером на национальном отборе посмотрели 11 миллионов раз: оно стало самым популярным среди всех участников этого года.Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает на Евровидении с песней "Russian Woman". С ней она вышла в финал, который состоится сегодня вечером на арене Ahoy в Роттердаме. Всего в заключительном этапе выступят представители 26 стран.
https://ria.ru/20210522/evrovidenie-1733418166.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам