https://ria.ru/20210522/manizha-1733450514.html

Выступление Манижи на Евровидении набрало 9,5 миллиона просмотров

Выступление Манижи на Евровидении набрало 9,5 миллиона просмотров - РИА Новости, 22.05.2021

Выступление Манижи на Евровидении набрало 9,5 миллиона просмотров

Выступление Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021, набрало более девяти с половиной миллионов просмотров на официальном ютьюб-канале песенного... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T14:02

2021-05-22T14:02

2021-05-22T14:13

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

роттердам

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выступление Манижи, представляющей Россию на Евровидении-2021, набрало более девяти с половиной миллионов просмотров на официальном ютьюб-канале песенного конкурса.Такого результата певица добилась за четыре дня с момента публикации ролика. Ранее видео с ее номером на национальном отборе посмотрели 11 миллионов раз: оно стало самым популярным среди всех участников этого года.Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает на Евровидении с песней "Russian Woman". С ней она вышла в финал, который состоится сегодня вечером на арене Ahoy в Роттердаме. Всего в заключительном этапе выступят представители 26 стран.

https://ria.ru/20210522/evrovidenie-1733418166.html

россия

роттердам

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам