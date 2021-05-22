https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733434729.html
В Москве за сутки госпитализировали 1023 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1023 человека с коронавирусом - РИА Новости, 22.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1023 человека с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 1023 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:24
2021-05-22T11:24
2021-05-22T11:24
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1023 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 2428 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 040 760. В Москве выявлено 2653 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1023 человека",- говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 60 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733137618.html
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