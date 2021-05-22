https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733431603.html

В России за сутки выписали 9345 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 9345 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 22.05.2021

В России за сутки выписали 9345 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 9345 человек после COVID-19, за все время - 4 610 465, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:04

2021-05-22T11:04

2021-05-22T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

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общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9345 человек после COVID-19, за все время - 4 610 465, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9345 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 610 465", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 2428 человек, в Санкт-Петербурге - 1327, в Подмосковье - 582.

https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733431418.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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