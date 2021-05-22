https://ria.ru/20210522/forum-1733443006.html
Путин рассказал о важности форума "Золотой витязь"
Путин рассказал о важности форума "Золотой витязь" - РИА Новости, 22.05.2021
Путин рассказал о важности форума "Золотой витязь"
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXX Международного славянского форума искусств "Золотой витязь", отметив, что он... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:43
2021-05-22T12:43
2021-05-22T12:43
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086540_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_91b0f7b37f2806084f222f51e450bcf5.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXX Международного славянского форума искусств "Золотой витязь", отметив, что он вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что "Золотой витязь" давно стал большим ожидаемым событием в общественной жизни России и других государств. По словам президента, он всегда предлагает насыщенную и разнообразную программу, знакомит публику с творчеством российских и зарубежных писателей, художников, музыкантов, известных деятелей театра и кино."А главное, этот масштабный, востребованный и по-настоящему красивый проект вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, непреходящих духовных, семейных ценностей, служит укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - сказал президент.Он также выразил уверенность, что форум пройдёт успешно и станет большим праздником для всех участников.
https://ria.ru/20210522/putin-1733433672.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086540_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82cf02ca0dbba4061ec18a1b74654e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поприветствовал участников, организаторов и гостей XXX Международного славянского форума искусств "Золотой витязь", отметив, что он вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что "Золотой витязь" давно стал большим ожидаемым событием в общественной жизни России и других государств. По словам президента, он всегда предлагает насыщенную и разнообразную программу, знакомит публику с творчеством российских и зарубежных писателей, художников, музыкантов, известных деятелей театра и кино.
"А главное, этот масштабный, востребованный и по-настоящему красивый проект вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, непреходящих духовных, семейных ценностей, служит укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - сказал президент.
Он также выразил уверенность, что форум пройдёт успешно и станет большим праздником для всех участников.