https://ria.ru/20210522/forum-1733443006.html

Путин рассказал о важности форума "Золотой витязь"

Путин рассказал о важности форума "Золотой витязь" - РИА Новости, 22.05.2021

Путин рассказал о важности форума "Золотой витязь"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXX Международного славянского форума искусств "Золотой витязь", отметив, что он... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:43

2021-05-22T12:43

2021-05-22T12:43

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXX Международного славянского форума искусств "Золотой витязь", отметив, что он вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что "Золотой витязь" давно стал большим ожидаемым событием в общественной жизни России и других государств. По словам президента, он всегда предлагает насыщенную и разнообразную программу, знакомит публику с творчеством российских и зарубежных писателей, художников, музыкантов, известных деятелей театра и кино."А главное, этот масштабный, востребованный и по-настоящему красивый проект вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, непреходящих духовных, семейных ценностей, служит укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - сказал президент.Он также выразил уверенность, что форум пройдёт успешно и станет большим праздником для всех участников.

https://ria.ru/20210522/putin-1733433672.html

россия

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россия, владимир путин, общество