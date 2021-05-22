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Путин рассказал о важности форума "Золотой витязь"
Путин рассказал о важности форума "Золотой витязь" - РИА Новости, 22.05.2021
Путин рассказал о важности форума "Золотой витязь"
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXX Международного славянского форума искусств "Золотой витязь", отметив, что он... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:43
2021-05-22T12:43
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXX Международного славянского форума искусств "Золотой витязь", отметив, что он вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что "Золотой витязь" давно стал большим ожидаемым событием в общественной жизни России и других государств. По словам президента, он всегда предлагает насыщенную и разнообразную программу, знакомит публику с творчеством российских и зарубежных писателей, художников, музыкантов, известных деятелей театра и кино."А главное, этот масштабный, востребованный и по-настоящему красивый проект вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, непреходящих духовных, семейных ценностей, служит укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - сказал президент.Он также выразил уверенность, что форум пройдёт успешно и станет большим праздником для всех участников.
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россия, владимир путин, общество

Путин рассказал о важности форума "Золотой витязь"

12:43 22.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXX Международного славянского форума искусств "Золотой витязь", отметив, что он вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что "Золотой витязь" давно стал большим ожидаемым событием в общественной жизни России и других государств. По словам президента, он всегда предлагает насыщенную и разнообразную программу, знакомит публику с творчеством российских и зарубежных писателей, художников, музыкантов, известных деятелей театра и кино.
"А главное, этот масштабный, востребованный и по-настоящему красивый проект вносит значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, непреходящих духовных, семейных ценностей, служит укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - сказал президент.
Он также выразил уверенность, что форум пройдёт успешно и станет большим праздником для всех участников.
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