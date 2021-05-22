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Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210522/evrovidenie-1733418501.html
Рудковская назвала "Евровидение-2021" слабейшим в истории конкурса
Рудковская назвала "Евровидение-2021" слабейшим в истории конкурса - РИА Новости, 22.05.2021
Рудковская назвала "Евровидение-2021" слабейшим в истории конкурса
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская назвала "Евровидение-2021" слабейшим в истории конкурса, такую позицию она высказала в разговоре с РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T07:18
2021-05-22T12:19
новости культуры
шоу-бизнес
евровидение — 2021
евровидение-2021
россия
яна рудковская
роттердам
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РОТТЕРДАМ, 22 мая - РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская назвала "Евровидение-2021" слабейшим в истории конкурса, такую позицию она высказала в разговоре с РИА Новости.Ранее Рудковская сообщила РИА Новости, что считает фаворитами "Евровидения-2021" Францию, Италию и Мальту. Представительнице России Маниже она предрекла 5-8 место."На мой взгляд, это слабейший конкурс за историю. Я слежу на конкурсом 20 лет. Я такого слабого конкурса не помню вообще", - рассказала Рудковская.Телеведущая заявила, что по итогам второго полуфинала "не могла не то что десятку набрать, еле тройку"."Очень слабый конкурс. Манижа на фоне всех остальных выглядит очень достойно", - добавила Рудковская.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала она также вышла в финал.
https://ria.ru/20210522/evrovidenie-1733418166.html
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новости культуры, шоу-бизнес, евровидение-2021, россия, яна рудковская, роттердам

Рудковская назвала "Евровидение-2021" слабейшим в истории конкурса

07:18 22.05.2021 (обновлено: 12:19 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОТТЕРДАМ, 22 мая - РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская назвала "Евровидение-2021" слабейшим в истории конкурса, такую позицию она высказала в разговоре с РИА Новости.
Ранее Рудковская сообщила РИА Новости, что считает фаворитами "Евровидения-2021" Францию, Италию и Мальту. Представительнице России Маниже она предрекла 5-8 место.
"На мой взгляд, это слабейший конкурс за историю. Я слежу на конкурсом 20 лет. Я такого слабого конкурса не помню вообще", - рассказала Рудковская.
Телеведущая заявила, что по итогам второго полуфинала "не могла не то что десятку набрать, еле тройку".
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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"Очень слабый конкурс. Манижа на фоне всех остальных выглядит очень достойно", - добавила Рудковская.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала она также вышла в финал.
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Евровидение — 2021Новости культурыШоу-бизнесЕвровидение-2021РоссияЯна РудковскаяРоттердам
 
 
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