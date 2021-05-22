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Пиотровский объяснил, почему в Эрмитаже не бывает эротических выставок
Пиотровский объяснил, почему в Эрмитаже не бывает эротических выставок - РИА Новости, 22.05.2021
Пиотровский объяснил, почему в Эрмитаже не бывает эротических выставок
Организация выставок на эротическую тему в Государственном Эрмитаже спровоцировала бы поток жалоб, тогда как за рубежом посетители реагируют более спокойно,... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T20:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Организация выставок на эротическую тему в Государственном Эрмитаже спровоцировала бы поток жалоб, тогда как за рубежом посетители реагируют более спокойно, считает генеральный директор музея Михаил Пиотровский."У нас была выставка "Из Эрмитажа с любовью" в Амстердаме - была красная палатка, где выставлялись… эротические коллекции российских императоров. В Амстердаме это то же самое, что любой другой экспонат… его воспринимают спокойно - и зрители доброжелательные, и зрители недоброжелательные. Выставишь… это в Эрмитаже сейчас… будут, во-первых, письма в прокуратуру и скандалы, что мы оскорбляем (посетителей – ред.),… а главное - будет нездоровый ажиотаж, который уже будет превращать эротику в порнографию", - сказал он на марафоне "Новое знание" в субботу.Пиотровский добавил, что вопрос о целесообразности экспонирования тех или иных культурных ценностей решает сам музей, и зачастую бывает, что экспонаты из запасников "дожидаются", когда у посетителей возникает потребность в выставках на определенную тему.Согласно информации на сайте Эрмитажа, выставка "Из Эрмитажа с любовью", где было представлено около 250 экспонатов, проходила в Амстердаме в 2003 году.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
https://ria.ru/20210409/zhirinovskiy-1727634682.html
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