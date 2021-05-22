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Россиянам назвали главное правило должника
Россиянам назвали главное правило должника - РИА Новости, 22.05.2021
Россиянам назвали главное правило должника
При долговых отношениях с частными лицами важно сохранять доказательства передачи денег. Как это можно сделать, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T02:11
2021-05-22T02:11
долг
деньги
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. При долговых отношениях с частными лицами важно сохранять доказательства передачи денег. Как это можно сделать, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий партнер юридической компании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин.Если вы перечисляете кому-то деньги в долг через популярные банковские приложения или, наоборот, с их помощью возвращаете взятое взаймы, нужно обязательно отправлять соответствующее текстовое послание, рассказал юрист. По его словам, в сопроводительном сообщении должны быть слово "долг" и дата его возврата.Это главное правило, которого нужно придерживаться и когда вы возвращаете кому-то деньги. Текст в сопроводительном сообщении послужит доказательством того, что сумма перечислена именно в погашение задолженности, а не передана, например, в подарок. Если вы договаривались о заимствовании через мессенджер, продолжил Владислав Кочерин, то эти сообщения также необходимо сохранить, по ним, в случае необходимости, можно будет понять, кому и какая сумма давалась, на какой срок и на каких условиях"Переписка в мессенджере может в определенном случае являться доказательством отношений сторон. Переписка может дополнительно раскрыть детали отношений сторон и условия передачи денег в долг", – заключил Владислав Кочерин в интервью радио Sputnik.
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долг, деньги, общество

Россиянам назвали главное правило должника

02:11 22.05.2021
 
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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. При долговых отношениях с частными лицами важно сохранять доказательства передачи денег. Как это можно сделать, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий партнер юридической компании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин.
Если вы перечисляете кому-то деньги в долг через популярные банковские приложения или, наоборот, с их помощью возвращаете взятое взаймы, нужно обязательно отправлять соответствующее текстовое послание, рассказал юрист.
По его словам, в сопроводительном сообщении должны быть слово "долг" и дата его возврата.
"Если вы переводите деньги в долг через приложение на смартфоне, то обязательно пишите в "Основании платежа" или в сопутствующем сообщении, что деньги передаются в долг до определенного числа. Это будет каким-то основанием, чтобы в будущем требовать эту сумму назад через суд. В ином случае этот перевод могут признать подарком или расчетом за что-то, и взыскать деньги уже не получится", ‒ сказал Владислав Кочерин.
Это главное правило, которого нужно придерживаться и когда вы возвращаете кому-то деньги. Текст в сопроводительном сообщении послужит доказательством того, что сумма перечислена именно в погашение задолженности, а не передана, например, в подарок.
Если вы договаривались о заимствовании через мессенджер, продолжил Владислав Кочерин, то эти сообщения также необходимо сохранить, по ним, в случае необходимости, можно будет понять, кому и какая сумма давалась, на какой срок и на каких условиях
"Переписка в мессенджере может в определенном случае являться доказательством отношений сторон. Переписка может дополнительно раскрыть детали отношений сторон и условия передачи денег в долг", – заключил Владислав Кочерин в интервью радио Sputnik.
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