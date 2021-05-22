https://ria.ru/20210522/dolzhnik-1733414340.html

Россиянам назвали главное правило должника

Россиянам назвали главное правило должника - РИА Новости, 22.05.2021

Россиянам назвали главное правило должника

При долговых отношениях с частными лицами важно сохранять доказательства передачи денег. Как это можно сделать, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T02:11

2021-05-22T02:11

2021-05-22T02:11

долг

деньги

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. При долговых отношениях с частными лицами важно сохранять доказательства передачи денег. Как это можно сделать, рассказал в интервью радио Sputnik управляющий партнер юридической компании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин.Если вы перечисляете кому-то деньги в долг через популярные банковские приложения или, наоборот, с их помощью возвращаете взятое взаймы, нужно обязательно отправлять соответствующее текстовое послание, рассказал юрист. По его словам, в сопроводительном сообщении должны быть слово "долг" и дата его возврата.Это главное правило, которого нужно придерживаться и когда вы возвращаете кому-то деньги. Текст в сопроводительном сообщении послужит доказательством того, что сумма перечислена именно в погашение задолженности, а не передана, например, в подарок. Если вы договаривались о заимствовании через мессенджер, продолжил Владислав Кочерин, то эти сообщения также необходимо сохранить, по ним, в случае необходимости, можно будет понять, кому и какая сумма давалась, на какой срок и на каких условиях"Переписка в мессенджере может в определенном случае являться доказательством отношений сторон. Переписка может дополнительно раскрыть детали отношений сторон и условия передачи денег в долг", – заключил Владислав Кочерин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210520/dolzhnik-1733121938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

долг, деньги, общество