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Мишустин оценил вероятность полного перевода образования на дистанционку
Мишустин оценил вероятность полного перевода образования на дистанционку - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин оценил вероятность полного перевода образования на дистанционку
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти не собираются переводить образование полностью на дистанционный режим. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:38
2021-05-22T15:43
коронавирус в россии
россия
михаил мишустин
образование - общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти не собираются переводить образование полностью на дистанционный режим.По его словам, было важно сохранить здоровье преподавателей и учащихся.Он отметил, что обстановка улучшается и речи о дистанционном образовании уже не идет."Таких планов нет", — резюмировал Мишустин.
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"Ничто не заменит живого общения" – Мишустин о дистанционном образовании
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти не собираются переводить образование полностью на дистанционный режим.
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коронавирус в россии, россия, михаил мишустин, образование - общество

Мишустин оценил вероятность полного перевода образования на дистанционку

12:38 22.05.2021 (обновлено: 15:43 22.05.2021)
 
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти не собираются переводить образование полностью на дистанционный режим.

"Отношение к дистанционному обучению у меня неоднозначное. У него, конечно, есть свои плюсы, но есть и некоторые минусы. В период карантина переход на такую форму учебного процесса стал вынужденной мерой. Было важно не прекращать занятия", — сказал Мишустин, выступая на марафоне "Новое знание".

По его словам, было важно сохранить здоровье преподавателей и учащихся.

"Но все мы понимаем, ничто не заменит нам живого общения", — добавил премьер.

Он отметил, что обстановка улучшается и речи о дистанционном образовании уже не идет.
"Таких планов нет", — резюмировал Мишустин.
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Коронавирус в РоссииРоссияМихаил МишустинОбразование - Общество
 
 
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