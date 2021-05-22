Мишустин оценил вероятность полного перевода образования на дистанционку

"Отношение к дистанционному обучению у меня неоднозначное. У него, конечно, есть свои плюсы, но есть и некоторые минусы. В период карантина переход на такую форму учебного процесса стал вынужденной мерой. Было важно не прекращать занятия", — сказал Мишустин, выступая на марафоне "Новое знание".