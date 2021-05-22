https://ria.ru/20210522/distantsionka-1733442658.html
Мишустин оценил вероятность полного перевода образования на дистанционку
Мишустин оценил вероятность полного перевода образования на дистанционку - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин оценил вероятность полного перевода образования на дистанционку
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти не собираются переводить образование полностью на дистанционный режим. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:38
2021-05-22T12:38
2021-05-22T15:43
коронавирус в россии
россия
михаил мишустин
образование - общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти не собираются переводить образование полностью на дистанционный режим.По его словам, было важно сохранить здоровье преподавателей и учащихся.Он отметил, что обстановка улучшается и речи о дистанционном образовании уже не идет."Таких планов нет", — резюмировал Мишустин.
https://ria.ru/20210521/distant-1733324220.html
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"Ничто не заменит живого общения" – Мишустин о дистанционном образовании
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти не собираются переводить образование полностью на дистанционный режим.
2021-05-22T12:38
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, михаил мишустин, образование - общество