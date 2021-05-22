"Батькивщина" анонсировала сбор подписей за референдум против рынка земли
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение земельной реформы в Верховной раде Украины
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинская партия "Батькивщина" провела в Киевской области собрание инициативной группы, которая выступает против продажи земли, вскоре начнется сбор подписей за проведение соответствующего референдума, сообщается на сайте политсилы.
В январе лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила, что "Батькивщина" инициирует проведение всеукраинского референдума по пяти вопросам, в частности по вопросу продажи земли и легализации марихуаны. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал намерение Тимошенко провести референдум и предложил сменить слоган ее политсилы на "20 лет на рынке переобуваний".
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"К организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек. Инициативную группу "земельного референдума" было решено образовать в количестве 11 тысяч участников, которые вскоре начнут сбор 3 миллионов подписей", - сообщается в релизе.
Уточняется, что на собрании члены инициативной группы единогласно поддержали формулировку вопроса предстоящего референдума: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому угодно, кроме государства Украина?".
В свою очередь, Нацполиция сообщила, что собрание прошло спокойно. "Сейчас акция проходит мирно и без нарушений правопорядка", - отмечается на сайте Нацполиции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. После публикации в официальной прессе закон считается вступившим в силу.
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