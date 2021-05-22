Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/batkivschina-1733461929.html
"Батькивщина" анонсировала сбор подписей за референдум против рынка земли
"Батькивщина" анонсировала сбор подписей за референдум против рынка земли - РИА Новости, 22.05.2021
"Батькивщина" анонсировала сбор подписей за референдум против рынка земли
Украинская партия "Батькивщина" провела в Киевской области собрание инициативной группы, которая выступает против продажи земли, вскоре начнется сбор подписей... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:23
2021-05-22T16:23
владимир зеленский
юлия тимошенко
киевская область
партия "батькивщина"
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564417515_0:0:2222:1250_1920x0_80_0_0_8d056325fdc17d94ac5283d8e7a23d50.jpg
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинская партия "Батькивщина" провела в Киевской области собрание инициативной группы, которая выступает против продажи земли, вскоре начнется сбор подписей за проведение соответствующего референдума, сообщается на сайте политсилы.В январе лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила, что "Батькивщина" инициирует проведение всеукраинского референдума по пяти вопросам, в частности по вопросу продажи земли и легализации марихуаны. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал намерение Тимошенко провести референдум и предложил сменить слоган ее политсилы на "20 лет на рынке переобуваний"."К организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек. Инициативную группу "земельного референдума" было решено образовать в количестве 11 тысяч участников, которые вскоре начнут сбор 3 миллионов подписей", - сообщается в релизе.Уточняется, что на собрании члены инициативной группы единогласно поддержали формулировку вопроса предстоящего референдума: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому угодно, кроме государства Украина?".В свою очередь, Нацполиция сообщила, что собрание прошло спокойно. "Сейчас акция проходит мирно и без нарушений правопорядка", - отмечается на сайте Нацполиции Украины.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. После публикации в официальной прессе закон считается вступившим в силу.
https://ria.ru/20190919/1558838832.html
https://ria.ru/20210215/ukraine-1597544051.html
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564417515_177:0:2222:1534_1920x0_80_0_0_6afaf75adc5d949b7a1a4a443dc2b565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, юлия тимошенко, киевская область, партия "батькивщина", украина, в мире

"Батькивщина" анонсировала сбор подписей за референдум против рынка земли

16:23 22.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение земельной реформы в Верховной раде Украины
Рассмотрение земельной реформы в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинская партия "Батькивщина" провела в Киевской области собрание инициативной группы, которая выступает против продажи земли, вскоре начнется сбор подписей за проведение соответствующего референдума, сообщается на сайте политсилы.
В январе лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила, что "Батькивщина" инициирует проведение всеукраинского референдума по пяти вопросам, в частности по вопросу продажи земли и легализации марихуаны. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал намерение Тимошенко провести референдум и предложил сменить слоган ее политсилы на "20 лет на рынке переобуваний".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук - РИА Новости, 1920, 19.09.2019
19 сентября 2019, 10:45
Правительство Украины хочет открыть рынок земли с октября 2020 года
"К организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек. Инициативную группу "земельного референдума" было решено образовать в количестве 11 тысяч участников, которые вскоре начнут сбор 3 миллионов подписей", - сообщается в релизе.
Уточняется, что на собрании члены инициативной группы единогласно поддержали формулировку вопроса предстоящего референдума: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому угодно, кроме государства Украина?".
В свою очередь, Нацполиция сообщила, что собрание прошло спокойно. "Сейчас акция проходит мирно и без нарушений правопорядка", - отмечается на сайте Нацполиции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. После публикации в официальной прессе закон считается вступившим в силу.
Вспаханное поле в Украине - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 15:31
Украине предрекли переход к пастушеству
 
Владимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоКиевская областьПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала