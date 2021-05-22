https://ria.ru/20210522/batkivschina-1733461929.html

"Батькивщина" анонсировала сбор подписей за референдум против рынка земли

"Батькивщина" анонсировала сбор подписей за референдум против рынка земли - РИА Новости, 22.05.2021

"Батькивщина" анонсировала сбор подписей за референдум против рынка земли

Украинская партия "Батькивщина" провела в Киевской области собрание инициативной группы, которая выступает против продажи земли, вскоре начнется сбор подписей... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T16:23

2021-05-22T16:23

2021-05-22T16:23

владимир зеленский

юлия тимошенко

киевская область

партия "батькивщина"

украина

в мире

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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Украинская партия "Батькивщина" провела в Киевской области собрание инициативной группы, которая выступает против продажи земли, вскоре начнется сбор подписей за проведение соответствующего референдума, сообщается на сайте политсилы.В январе лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила, что "Батькивщина" инициирует проведение всеукраинского референдума по пяти вопросам, в частности по вопросу продажи земли и легализации марихуаны. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал намерение Тимошенко провести референдум и предложил сменить слоган ее политсилы на "20 лет на рынке переобуваний"."К организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе согласились присоединиться 17 тысяч человек. Инициативную группу "земельного референдума" было решено образовать в количестве 11 тысяч участников, которые вскоре начнут сбор 3 миллионов подписей", - сообщается в релизе.Уточняется, что на собрании члены инициативной группы единогласно поддержали формулировку вопроса предстоящего референдума: "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому угодно, кроме государства Украина?".В свою очередь, Нацполиция сообщила, что собрание прошло спокойно. "Сейчас акция проходит мирно и без нарушений правопорядка", - отмечается на сайте Нацполиции Украины.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. После публикации в официальной прессе закон считается вступившим в силу.

https://ria.ru/20190919/1558838832.html

https://ria.ru/20210215/ukraine-1597544051.html

киевская область

украина

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владимир зеленский, юлия тимошенко, киевская область, партия "батькивщина", украина, в мире