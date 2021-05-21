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В Минздраве рассказали, почему выступают за добровольную вакцинацию
В Минздраве рассказали, почему выступают за добровольную вакцинацию - РИА Новости, 21.05.2021
В Минздраве рассказали, почему выступают за добровольную вакцинацию
Прививки от коронавируса должны быть добровольными, рассказал заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:07
2021-05-21T19:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Прививки от коронавируса должны быть добровольными, рассказал заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.Сейчас объем выпуска препаратов неравнозначен. Однако, как подчеркнул замминистра, в будущем у врачей появится возможность выбрать вакцину для пациента, учитывая его индивидуальные особенности или личные предпочтения.Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок. Однако иногда такие решения могут носить обязательный характер в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения. Но здесь, как подчеркнул он, свои ответы придется дать юристам.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививки могли сделать определенные категории граждан. С 18 января по поручению президента Владимира Путина стартовала массовая кампания по иммунизации.Сейчас стране доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, в мае зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год, заявил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали, почему выступают за добровольную вакцинацию

16:07 21.05.2021 (обновлено: 19:36 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве
Мужчина в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Прививки от коронавируса должны быть добровольными, рассказал заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

"Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации", — отметил он во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Сейчас объем выпуска препаратов неравнозначен. Однако, как подчеркнул замминистра, в будущем у врачей появится возможность выбрать вакцину для пациента, учитывая его индивидуальные особенности или личные предпочтения.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок. Однако иногда такие решения могут носить обязательный характер в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения. Но здесь, как подчеркнул он, свои ответы придется дать юристам.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививки могли сделать определенные категории граждан. С 18 января по поручению президента Владимира Путина стартовала массовая кампания по иммунизации.
Сейчас стране доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, в мае зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год, заявил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.
 
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