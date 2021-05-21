В Минздраве рассказали, почему выступают за добровольную вакцинацию
16:07 21.05.2021 (обновлено: 19:36 21.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Прививки от коронавируса должны быть добровольными, рассказал заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации", — отметил он во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
Сейчас объем выпуска препаратов неравнозначен. Однако, как подчеркнул замминистра, в будущем у врачей появится возможность выбрать вакцину для пациента, учитывая его индивидуальные особенности или личные предпочтения.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок. Однако иногда такие решения могут носить обязательный характер в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения. Но здесь, как подчеркнул он, свои ответы придется дать юристам.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививки могли сделать определенные категории граждан. С 18 января по поручению президента Владимира Путина стартовала массовая кампания по иммунизации.
Сейчас стране доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, в мае зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год, заявил, что уже более 24 миллионов россиян прошли различные этапы вакцинации. По его словам, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет.