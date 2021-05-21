Глава Приамурья оценил сроки плановой вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что плановую вакцинацию от COVID-19 нужно завершить до 1 сентября.
"Необходимо усилить работу с работодателями и людьми в возрасте 60+. До 1 сентября мы должны завершить вакцинацию согласно плану – привить 60% жителей области. Только таким способом можно остановить коронавирус. Все остальные меры помогают лишь частично и могут использоваться лишь временно", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Власти региона уточняют, что на 21 мая в Приамурье первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 95 тысяч 119 человек – 26,22% от плана, вторым компонентом – 78 тысяч 213 человек – 21,55%, в область поступило 109 тысяч 550 комплектов вакцины, в ближайшее время ожидается поступление ещё почти 25 тысяч доз вакцины.
"При этом темпы вакцинации на сегодняшний день не достаточны. Охват прививками жителей области старше 60 лет составляет 22%, людей с хроническими заболеваниями - 31%", - уточняет правительство Амурской области.
Со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву уточняется, что наиболее высокие показатели по вакцинации в Шимановском районе (69,7%) и Селемджинском районе (67,9% от плана), менее 20% от плана провакцинированы в Белогорске, Райчихинске и Прогрессе. В Благовещенске (областном центре) прививки поставили 28 тысячам 330 человек – 25,3% от плана.