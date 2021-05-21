https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733271440.html

Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах

Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 21.05.2021

Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что регионы с наибольшим охватом населения вакцинацией показывают устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:16

2021-05-21T12:16

2021-05-21T12:16

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729286518_0:218:3072:1945_1920x0_80_0_0_3c94326b4a4afceb5d2d1729fc42a458.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что регионы с наибольшим охватом населения вакцинацией показывают устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по COVID-19."Сегодня те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают и устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по ковиду", - сказал министр журналистам.Каждый должен осознавать, что это не только ответственность за себя, но и за окружающих, друзей, близких, добавил министр.Министр отметил, что распространение коронавируса устроено так, что победить инфекционный процесс можно только вместе, и государство предоставляет для этого все возможности, в частности, бесплатную вакцинацию."Когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь", - подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20210521/peskov-1733245828.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество