https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733271440.html
Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 21.05.2021
Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что регионы с наибольшим охватом населения вакцинацией показывают устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:16
2021-05-21T12:16
2021-05-21T12:16
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что регионы с наибольшим охватом населения вакцинацией показывают устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по COVID-19."Сегодня те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают и устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по ковиду", - сказал министр журналистам.Каждый должен осознавать, что это не только ответственность за себя, но и за окружающих, друзей, близких, добавил министр.Министр отметил, что распространение коронавируса устроено так, что победить инфекционный процесс можно только вместе, и государство предоставляет для этого все возможности, в частности, бесплатную вакцинацию."Когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь", - подчеркнул Мурашко.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
заявил, что регионы с наибольшим охватом населения вакцинацией показывают устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по COVID-19.
"Сегодня те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают и устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по ковиду", - сказал министр журналистам.
Каждый должен осознавать, что это не только ответственность за себя, но и за окружающих, друзей, близких, добавил министр.
Министр отметил, что распространение коронавируса устроено так, что победить инфекционный процесс можно только вместе, и государство предоставляет для этого все возможности, в частности, бесплатную вакцинацию.
"Когда дарят жизнь, нужно выбрать жизнь", - подчеркнул Мурашко.