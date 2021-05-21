Путин уделяет большое внимание теме учебников, сообщил Песков
10:18 21.05.2021 (обновлено: 10:53 21.05.2021)
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание вопросу качества учебников в России и работает над этой темой.
"Президент наш знает и уделяет большое внимание теме учебников. И работает над этим", - сказал Песков, выступая на форуме "Новое знание".
В ходе послания Федеральному Собранию Путин обратил внимание на пробел в одном из учебников - отсутствии в содержании хода Сталинградской битвы.
"Я вам напомню, что про наши учебники и про то, как важно иметь правильные и хорошие учебники, неоднократно говорил президент (Владимир) Путин. И я знаю, что мои коллеги в министерстве просвещения уделяют этому много времени и большое внимание. И мы будем надеяться, что те огрехи или те недопустимые ошибки, которые имеют место в учебниках, та дурацкая подача информации, которая тоже есть, ...что это со временем будет исправлено и будет приведено в современный вид", - сказал он на форуме "Новое знание".
Песков рассказал, что иногда изучал учебники сына и "иногда дивился и не понимал, что там написано"
Выполняя поручение президента, Минпросвещения провело отдельную проверку рабочих предметных программ в школах с низкими образовательными результатами. По ее итогам в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления.
Как уточнили в министерстве, более половины таких программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий.
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