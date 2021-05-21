https://ria.ru/20210521/uchebniki-1733245573.html

Путин уделяет большое внимание теме учебников, сообщил Песков

Путин уделяет большое внимание теме учебников, сообщил Песков - РИА Новости, 21.05.2021

Путин уделяет большое внимание теме учебников, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание вопросу качества учебников в России и работает над этой темой. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:18

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россия

владимир путин

одесса

севастополь

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание вопросу качества учебников в России и работает над этой темой."Президент наш знает и уделяет большое внимание теме учебников. И работает над этим", - сказал Песков, выступая на форуме "Новое знание".В ходе послания Федеральному Собранию Путин обратил внимание на пробел в одном из учебников - отсутствии в содержании хода Сталинградской битвы.Песков рассказал, что иногда изучал учебники сына и "иногда дивился и не понимал, что там написано"Выполняя поручение президента, Минпросвещения провело отдельную проверку рабочих предметных программ в школах с низкими образовательными результатами. По ее итогам в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления.Как уточнили в министерстве, более половины таких программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий.

https://ria.ru/20210428/estoniya-1730269584.html

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"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас". 2021-05-21T10:18 true PT0M29S

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россия, владимир путин, одесса, севастополь, общество