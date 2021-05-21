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Путин может лично выступить на предвыборном съезде "Единой России"
Путин может лично выступить на предвыборном съезде "Единой России" - РИА Новости, 21.05.2021
Путин может лично выступить на предвыборном съезде "Единой России"
Президент России Владимир Путин, как ожидается, выступит на съезде "Единой России" 19 июня, пока неясно, в каком формате, но, скорее всего, очно, сообщил РИА... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:41
2021-05-21T12:12
единая россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, как ожидается, выступит на съезде "Единой России" 19 июня, пока неясно, в каком формате, но, скорее всего, очно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ожидаем, что президент примет участие", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, есть ли уже в графике Путина участие в предвыборном съезде ЕР, который пройдет 19 июня.На просьбу уточнить, планирует ли президент выступить на партийном мероприятии, Песков ответил: "Ожидаем, да, мы этого не исключаем".Говоря о том, будет ли Путин участвовать в съезде очно или по видеосвязи, Песков заявил: "Пока неясно, но, скорее всего, очно".
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единая россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин может лично выступить на предвыборном съезде "Единой России"

11:41 21.05.2021 (обновлено: 12:12 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, как ожидается, выступит на съезде "Единой России" 19 июня, пока неясно, в каком формате, но, скорее всего, очно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что президент примет участие", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, есть ли уже в графике Путина участие в предвыборном съезде ЕР, который пройдет 19 июня.
На просьбу уточнить, планирует ли президент выступить на партийном мероприятии, Песков ответил: "Ожидаем, да, мы этого не исключаем".
Говоря о том, будет ли Путин участвовать в съезде очно или по видеосвязи, Песков заявил: "Пока неясно, но, скорее всего, очно".
Площадка проведения XV Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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