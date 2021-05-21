https://ria.ru/20210521/sezd-1733264202.html

Путин может лично выступить на предвыборном съезде "Единой России"

Путин может лично выступить на предвыборном съезде "Единой России" - РИА Новости, 21.05.2021

Путин может лично выступить на предвыборном съезде "Единой России"

Президент России Владимир Путин, как ожидается, выступит на съезде "Единой России" 19 июня, пока неясно, в каком формате, но, скорее всего, очно, сообщил РИА... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:41

2021-05-21T11:41

2021-05-21T12:12

единая россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:251:2937:1903_1920x0_80_0_0_5d1839b287d93b326bc9c69b326b7e3d.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, как ожидается, выступит на съезде "Единой России" 19 июня, пока неясно, в каком формате, но, скорее всего, очно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ожидаем, что президент примет участие", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, есть ли уже в графике Путина участие в предвыборном съезде ЕР, который пройдет 19 июня.На просьбу уточнить, планирует ли президент выступить на партийном мероприятии, Песков ответил: "Ожидаем, да, мы этого не исключаем".Говоря о том, будет ли Путин участвовать в съезде очно или по видеосвязи, Песков заявил: "Пока неясно, но, скорее всего, очно".

https://ria.ru/20210514/praymeriz-1732360152.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, дмитрий песков, владимир путин, политика