https://ria.ru/20210521/rudenya-1733282545.html

Руденя: мультимедийный парк "Россия - моя история" создадут в Твери

Руденя: мультимедийный парк "Россия - моя история" создадут в Твери - РИА Новости, 21.05.2021

Руденя: мультимедийный парк "Россия - моя история" создадут в Твери

В Твери будет создан мультимедийный парк "Россия - моя история", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:13

2021-05-21T13:13

2021-05-21T13:13

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 мая – РИА Новости. В Твери будет создан мультимедийный парк "Россия - моя история", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь.Парк "Россия – Моя история" - современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий будет представлена вся история страны с древнейших времен до наших дней. Он разместится в столице Верхневолжья на территории бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури. "Это будет лучшее место в нашем регионе для молодежи. Этот современный проект нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны. Проект нацелен на то, чтобы мы с гордостью могли сказать – мы родились, живём, работаем на территории Российской Федерации, Тверской области. Планируем сдачу проекта до конца текущего года", - сказал Руденя. Глава региона отметил, что в дальнейшем на площадке парка планируется создать региональный молодежный кластер, где разместятся офисы волонтерских и патриотических общественных организаций, центр волонтерского движения "Мы вместе", открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодежных и культурных мероприятий. Также предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры, включая создание парковок и остановок общественного транспорта.

https://ria.ru/20210514/monitoring-1732352009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя