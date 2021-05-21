https://ria.ru/20210521/rudenya-1733282545.html
Руденя: мультимедийный парк "Россия - моя история" создадут в Твери
Руденя: мультимедийный парк "Россия - моя история" создадут в Твери - РИА Новости, 21.05.2021
Руденя: мультимедийный парк "Россия - моя история" создадут в Твери
В Твери будет создан мультимедийный парк "Россия - моя история", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:13
2021-05-21T13:13
2021-05-21T13:13
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 мая – РИА Новости. В Твери будет создан мультимедийный парк "Россия - моя история", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь.Парк "Россия – Моя история" - современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий будет представлена вся история страны с древнейших времен до наших дней. Он разместится в столице Верхневолжья на территории бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури. "Это будет лучшее место в нашем регионе для молодежи. Этот современный проект нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны. Проект нацелен на то, чтобы мы с гордостью могли сказать – мы родились, живём, работаем на территории Российской Федерации, Тверской области. Планируем сдачу проекта до конца текущего года", - сказал Руденя. Глава региона отметил, что в дальнейшем на площадке парка планируется создать региональный молодежный кластер, где разместятся офисы волонтерских и патриотических общественных организаций, центр волонтерского движения "Мы вместе", открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодежных и культурных мероприятий. Также предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры, включая создание парковок и остановок общественного транспорта.
https://ria.ru/20210514/monitoring-1732352009.html
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 21 мая – РИА Новости
. В Твери будет создан мультимедийный парк "Россия - моя история", сообщил губернатор региона Игорь Руденя
в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
Парк "Россия – Моя история" - современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новых технологий будет представлена вся история страны с древнейших времен до наших дней. Он разместится в столице Верхневолжья на территории бывшего троллейбусного парка на набережной реки Лазури.
"Это будет лучшее место в нашем регионе для молодежи. Этот современный проект нацелен на продвижение истории Тверской области и всей России. Планируем, что там будет четыре мультимедийные зоны. Проект нацелен на то, чтобы мы с гордостью могли сказать – мы родились, живём, работаем на территории Российской Федерации, Тверской области. Планируем сдачу проекта до конца текущего года", - сказал Руденя.
Глава региона отметил, что в дальнейшем на площадке парка планируется создать региональный молодежный кластер, где разместятся офисы волонтерских и патриотических общественных организаций, центр волонтерского движения "Мы вместе", открытые пространства для отдыха и занятий спортом, многофункциональный зал для проведения молодежных и культурных мероприятий.
Также предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры, включая создание парковок и остановок общественного транспорта.