https://ria.ru/20210521/proisshestvie-1733254609.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Березниках учительницы
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Березниках учительницы - РИА Новости, 21.05.2021
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Березниках учительницы
Пострадавшая в Березниках от нападения лицеиста учительница находится на операции, сделано все возможное, рассказали РИА Новости в краевой больнице. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:00
2021-05-21T11:00
2021-05-21T11:33
нападение школьника на учительницу в пермском крае
березники
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пострадавшая в Березниках от нападения лицеиста учительница находится на операции, сделано все возможное, рассказали РИА Новости в краевой больнице.Ранее краевая полиция сообщила, что ученик березниковского лицея №1 с предметом, похожим на нож, напал на учителя в пермских Березниках, ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Как ранее сообщила глава регионального минздрава Анастасия Крутень, женщина получила ножевое ранение в область шеи."Сделано все возможное. Учительница находится на операции", - рассказал собеседник.Состояние учительницы средней тяжести, стабильное, рассказали РИА Новости в минздраве Пермского края."Сейчас состояние у нее средней тяжести и стабильное, необходим осмотр главного хирурга", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210521/napadenie-1733249281.html
https://ria.ru/20210521/napadenie-1733242160.html
березники
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Глава регионального Минздрава рассказала о раненой учительнице в Березниках
Учительница в Березниках ранена ножом в шею, она в больнице в состоянии средней тяжести, за ней отправлен вертолет для транспортировки в Пермь. Глава регионального минздрава рассказывает детали.
2021-05-21T11:00
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РИА Новости
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нападение школьника на учительницу в пермском крае, березники, происшествия
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Пострадавшая в Березниках
от нападения лицеиста учительница находится на операции, сделано все возможное, рассказали РИА Новости в краевой больнице.
Ранее краевая полиция сообщила, что ученик березниковского лицея №1 с предметом, похожим на нож, напал на учителя в пермских Березниках, ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как ранее сообщила глава регионального минздрава Анастасия Крутень, женщина получила ножевое ранение в область шеи.
"Сделано все возможное. Учительница находится на операции", - рассказал собеседник.
Состояние учительницы средней тяжести, стабильное, рассказали РИА Новости в минздраве Пермского края.
"Сейчас состояние у нее средней тяжести и стабильное, необходим осмотр главного хирурга", - рассказал собеседник агентства.