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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Березниках учительницы
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Березниках учительницы - РИА Новости, 21.05.2021
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Березниках учительницы
Пострадавшая в Березниках от нападения лицеиста учительница находится на операции, сделано все возможное, рассказали РИА Новости в краевой больнице. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:00
2021-05-21T11:33
нападение школьника на учительницу в пермском крае
березники
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пострадавшая в Березниках от нападения лицеиста учительница находится на операции, сделано все возможное, рассказали РИА Новости в краевой больнице.Ранее краевая полиция сообщила, что ученик березниковского лицея №1 с предметом, похожим на нож, напал на учителя в пермских Березниках, ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Как ранее сообщила глава регионального минздрава Анастасия Крутень, женщина получила ножевое ранение в область шеи."Сделано все возможное. Учительница находится на операции", - рассказал собеседник.Состояние учительницы средней тяжести, стабильное, рассказали РИА Новости в минздраве Пермского края."Сейчас состояние у нее средней тяжести и стабильное, необходим осмотр главного хирурга", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210521/napadenie-1733249281.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Глава регионального Минздрава рассказала о раненой учительнице в Березниках
Учительница в Березниках ранена ножом в шею, она в больнице в состоянии средней тяжести, за ней отправлен вертолет для транспортировки в Пермь. Глава регионального минздрава рассказывает детали.
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нападение школьника на учительницу в пермском крае, березники, происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Березниках учительницы

11:00 21.05.2021 (обновлено: 11:33 21.05.2021)
 
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пострадавшая в Березниках от нападения лицеиста учительница находится на операции, сделано все возможное, рассказали РИА Новости в краевой больнице.
Ранее краевая полиция сообщила, что ученик березниковского лицея №1 с предметом, похожим на нож, напал на учителя в пермских Березниках, ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Сотрудники полиции возле лицея No1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 10:36
Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
Как ранее сообщила глава регионального минздрава Анастасия Крутень, женщина получила ножевое ранение в область шеи.
"Сделано все возможное. Учительница находится на операции", - рассказал собеседник.
Состояние учительницы средней тяжести, стабильное, рассказали РИА Новости в минздраве Пермского края.
"Сейчас состояние у нее средней тяжести и стабильное, необходим осмотр главного хирурга", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 09:57
В Пермском крае лицеист напал на учителя
 
Нападение школьника на учительницу в Пермском краеБерезникиПроисшествия
 
 
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