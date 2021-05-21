https://ria.ru/20210521/proisshestvie-1733254609.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Березниках учительницы

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Березниках учительницы - РИА Новости, 21.05.2021

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Березниках учительницы

Пострадавшая в Березниках от нападения лицеиста учительница находится на операции, сделано все возможное, рассказали РИА Новости в краевой больнице. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:00

2021-05-21T11:00

2021-05-21T11:33

нападение школьника на учительницу в пермском крае

березники

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пострадавшая в Березниках от нападения лицеиста учительница находится на операции, сделано все возможное, рассказали РИА Новости в краевой больнице.Ранее краевая полиция сообщила, что ученик березниковского лицея №1 с предметом, похожим на нож, напал на учителя в пермских Березниках, ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Как ранее сообщила глава регионального минздрава Анастасия Крутень, женщина получила ножевое ранение в область шеи."Сделано все возможное. Учительница находится на операции", - рассказал собеседник.Состояние учительницы средней тяжести, стабильное, рассказали РИА Новости в минздраве Пермского края."Сейчас состояние у нее средней тяжести и стабильное, необходим осмотр главного хирурга", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210521/napadenie-1733249281.html

https://ria.ru/20210521/napadenie-1733242160.html

березники

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Глава регионального Минздрава рассказала о раненой учительнице в Березниках Учительница в Березниках ранена ножом в шею, она в больнице в состоянии средней тяжести, за ней отправлен вертолет для транспортировки в Пермь. Глава регионального минздрава рассказывает детали. 2021-05-21T11:00 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение школьника на учительницу в пермском крае, березники, происшествия