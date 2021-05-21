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В Пермском крае оценили действия охраны лицея, где произошло ЧП
В Пермском крае оценили действия охраны лицея, где произошло ЧП - РИА Новости, 21.05.2021
В Пермском крае оценили действия охраны лицея, где произошло ЧП
Охрана лицея в Березниках, где ученик напал на учительницу, действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии, сообщило министерство... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:34
2021-05-21T11:34
нападение школьника на учительницу в пермском крае
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
пермь
березники
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Охрана лицея в Березниках, где ученик напал на учительницу, действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края.В пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена в хирургический корпус Березниковской больницы. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести, по распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее транспортировки в краевую клиническую больницу в Пермь."В крае выработан комплекс мер. В данном случае охрана действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии. Но обыскивать детей при входе в школу охранники не имеют права ни с этической, ни законодательной позиции. Наряд Росгвардии прибыл и задержал ученика", - сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края в Instagram.
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Кадры задержания напавшего на учительницу в Березниках лицеиста
На уроке физики между десятиклассником и учительницей произошёл конфликт. В итоге 16-летний Роман Д. достал нож и ранил в шею 74-летнюю Людмилу И. Учительница доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
нападение школьника на учительницу в пермском крае, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), пермь, березники, пермский край, происшествия

В Пермском крае оценили действия охраны лицея, где произошло ЧП

11:34 21.05.2021
 
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Охрана лицея в Березниках, где ученик напал на учительницу, действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края.
В пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена в хирургический корпус Березниковской больницы. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести, по распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее транспортировки в краевую клиническую больницу в Пермь.
"В крае выработан комплекс мер. В данном случае охрана действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии. Но обыскивать детей при входе в школу охранники не имеют права ни с этической, ни законодательной позиции. Наряд Росгвардии прибыл и задержал ученика", - сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края в Instagram.
Сотрудники полиции возле лицея No1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 10:36
Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
 
Нападение школьника на учительницу в Пермском краеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПермьБерезникиПермский крайПроисшествия
 
 
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