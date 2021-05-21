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В Пермском крае оценили действия охраны лицея, где произошло ЧП

В Пермском крае оценили действия охраны лицея, где произошло ЧП - РИА Новости, 21.05.2021

В Пермском крае оценили действия охраны лицея, где произошло ЧП

Охрана лицея в Березниках, где ученик напал на учительницу, действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии, сообщило министерство... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:34

2021-05-21T11:34

2021-05-21T11:34

нападение школьника на учительницу в пермском крае

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

пермь

березники

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Охрана лицея в Березниках, где ученик напал на учительницу, действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края.В пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена в хирургический корпус Березниковской больницы. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести, по распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее транспортировки в краевую клиническую больницу в Пермь."В крае выработан комплекс мер. В данном случае охрана действовала по инструкции и оперативно вызвала сотрудников Росгвардии. Но обыскивать детей при входе в школу охранники не имеют права ни с этической, ни законодательной позиции. Наряд Росгвардии прибыл и задержал ученика", - сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края в Instagram.

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Кадры задержания напавшего на учительницу в Березниках лицеиста На уроке физики между десятиклассником и учительницей произошёл конфликт. В итоге 16-летний Роман Д. достал нож и ранил в шею 74-летнюю Людмилу И. Учительница доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 2021-05-21T11:34 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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нападение школьника на учительницу в пермском крае, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), пермь, березники, пермский край, происшествия