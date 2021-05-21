https://ria.ru/20210521/medvedchuk-1733327620.html

Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство

Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство - РИА Новости, 21.05.2021

Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство

Ряд депутатов Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" просят Киевский апелляционный суд отменить круглосуточный домашний арест главы... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:19

2021-05-21T16:19

2021-05-21T16:19

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

в мире

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КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Ряд депутатов Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" просят Киевский апелляционный суд отменить круглосуточный домашний арест главы политсовета их партии Виктора Медведчука и отпустить его под их поручительство, сообщил председательствующий судья Валерий Лашевич.Киевский апелляционный суд в пятницу начал рассмотрение апелляционных жалоб защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест Медведчука. Адвокаты просят отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов."Переходим к заслушиванию лиц, которые изъявили желание взять Медведчука под поручительство… Это 26 народных депутатов", - сказал судья. Трансляция велась на YouTube-канале суда.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210519/ukraina-1732970374.html

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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, в мире