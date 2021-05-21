Медведчук пообещал опровергнуть обвинения по делу о госизмене
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде
КИЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Апелляционного суда Киева в пятницу пообещал сделать все, чтобы опровергнуть необоснованные обвинения, которые ему вменяют по делу о госизмене.
Киевский апелляционный суд в пятницу начал рассмотрение апелляционных жалоб защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест Медведчука. Адвокаты просят отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов.
"Хочу заявить, что политическая борьба нашей партии продолжится, а что касается материалов уголовного дела в отношении меня, я вместе со своими адвокатами буду делать все, чтобы опровергнуть незаконные, безосновательные и необоснованные доводы. Я уверен, что мы будем делать все для того, чтобы эти обвинения не имели места, так как они являются безосновательными", - сказал Медведчук на заседании суда. Трансляция велась на Youtube-канале суда.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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