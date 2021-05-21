https://ria.ru/20210521/kursantka-1733326955.html

Руденя наградил курсантку, потерявшую ботинок на параде Победы

Руденя наградил курсантку, потерявшую ботинок на параде Победы - РИА Новости, 21.05.2021

Руденя наградил курсантку, потерявшую ботинок на параде Победы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу во время мероприятия, посвященного празднику "Последний звонок", вручил благодарность курсантке Анастасии... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:24

2021-05-21T16:24

2021-05-21T16:24

тверская область

игорь руденя

тверская область

тверь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733328088_0:75:1800:1089_1920x0_80_0_0_bc8469813ee7543767b3f8e5e6b83be5.jpg

ТВЕРЬ, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу во время мероприятия, посвященного празднику "Последний звонок", вручил благодарность курсантке Анастасии Шендерук, которая 9 мая прошла на Параде Победы, несмотря на потерю туфли, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во время празднования Дня Победы в Твери одиннадцатиклассница кадетской роты из школы N16 Твери Анастасия Шендерук безупречно прошла в парадном строю, несмотря на нештатную ситуацию – во время шествия напротив трибуны с почетными гостями у курсантки с одной ноги слетел ботинок. Игорь Руденя вручил девушке областную награду – благодарность губернатора Тверской области за примерное соблюдение строевой дисциплины, проявленные выдержку и самообладание.Губернатор поздравил девушку и других одиннадцатиклассников кадетской роты средней школы N16 Твери с последним звонком.Руденя вместе с выпускниками возложил цветы к стеле "Тверь - город воинской славы". Затем состоялась церемония прощания со знаменем. Для ребят прозвучал последний школьный звонок.В этом году "Последние звонки" в Тверской области проводятся 21 и 22 мая в связи с проведением 24 и 25 мая основного государственного экзамена по русскому языку в девятых классах. Мероприятия проходят в традиционном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210519/aktsiya-1733014759.html

тверская область

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверская область, тверь