Руденя наградил курсантку, потерявшую ботинок на параде Победы
© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя вручил благодарность курсантке Анастасии Шендерук во время мероприятия, посвященного празднику "Последний звонок"
ТВЕРЬ, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу во время мероприятия, посвященного празднику "Последний звонок", вручил благодарность курсантке Анастасии Шендерук, которая 9 мая прошла на Параде Победы, несмотря на потерю туфли, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во время празднования Дня Победы в Твери одиннадцатиклассница кадетской роты из школы N16 Твери Анастасия Шендерук безупречно прошла в парадном строю, несмотря на нештатную ситуацию – во время шествия напротив трибуны с почетными гостями у курсантки с одной ноги слетел ботинок.
Игорь Руденя вручил девушке областную награду – благодарность губернатора Тверской области за примерное соблюдение строевой дисциплины, проявленные выдержку и самообладание.
"Когда случилось происшествие в строю, решила, что несмотря ни на что, нужно идти вперед. Я научилась работать в команде, в том числе благодаря учебе в кадетской роте", – сказала Шендерук.
Губернатор поздравил девушку и других одиннадцатиклассников кадетской роты средней школы N16 Твери с последним звонком.
"Сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь со школой и со знаменем Тверской кадетской роты. Это важное событие, которое останется в вашей памяти и в ваших сердцах на всю жизнь, проходит у стелы "Город воинской славы". Убежден, что каждый из вас в эти минуты по-особому чувствует неразрывную связь поколений. Вам предстоит продолжить дело сынов и дочерей нашего Отечества, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Самое главное – смело идите к своей цели, достигайте новых высот", – процитировала пресс-служба главу региона.
Руденя вместе с выпускниками возложил цветы к стеле "Тверь - город воинской славы". Затем состоялась церемония прощания со знаменем. Для ребят прозвучал последний школьный звонок.
В этом году "Последние звонки" в Тверской области проводятся 21 и 22 мая в связи с проведением 24 и 25 мая основного государственного экзамена по русскому языку в девятых классах. Мероприятия проходят в традиционном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, отметили в пресс-службе.