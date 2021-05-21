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Тверская область
https://ria.ru/20210521/kursantka-1733326955.html
Руденя наградил курсантку, потерявшую ботинок на параде Победы
Руденя наградил курсантку, потерявшую ботинок на параде Победы - РИА Новости, 21.05.2021
Руденя наградил курсантку, потерявшую ботинок на параде Победы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу во время мероприятия, посвященного празднику "Последний звонок", вручил благодарность курсантке Анастасии... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:24
2021-05-21T16:24
тверская область
игорь руденя
тверская область
тверь
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ТВЕРЬ, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу во время мероприятия, посвященного празднику "Последний звонок", вручил благодарность курсантке Анастасии Шендерук, которая 9 мая прошла на Параде Победы, несмотря на потерю туфли, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во время празднования Дня Победы в Твери одиннадцатиклассница кадетской роты из школы N16 Твери Анастасия Шендерук безупречно прошла в парадном строю, несмотря на нештатную ситуацию – во время шествия напротив трибуны с почетными гостями у курсантки с одной ноги слетел ботинок. Игорь Руденя вручил девушке областную награду – благодарность губернатора Тверской области за примерное соблюдение строевой дисциплины, проявленные выдержку и самообладание.Губернатор поздравил девушку и других одиннадцатиклассников кадетской роты средней школы N16 Твери с последним звонком.Руденя вместе с выпускниками возложил цветы к стеле "Тверь - город воинской славы". Затем состоялась церемония прощания со знаменем. Для ребят прозвучал последний школьный звонок.В этом году "Последние звонки" в Тверской области проводятся 21 и 22 мая в связи с проведением 24 и 25 мая основного государственного экзамена по русскому языку в девятых классах. Мероприятия проходят в традиционном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область, тверь

Руденя наградил курсантку, потерявшую ботинок на параде Победы

16:24 21.05.2021
 
© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя вручил благодарность курсантке Анастасии Шендерук во время мероприятия, посвященного празднику "Последний звонок"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил благодарность курсантке Анастасии Шендерук во время мероприятия, посвященного празднику Последний звонок - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу во время мероприятия, посвященного празднику "Последний звонок", вручил благодарность курсантке Анастасии Шендерук, которая 9 мая прошла на Параде Победы, несмотря на потерю туфли, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во время празднования Дня Победы в Твери одиннадцатиклассница кадетской роты из школы N16 Твери Анастасия Шендерук безупречно прошла в парадном строю, несмотря на нештатную ситуацию – во время шествия напротив трибуны с почетными гостями у курсантки с одной ноги слетел ботинок.
Игорь Руденя вручил девушке областную награду – благодарность губернатора Тверской области за примерное соблюдение строевой дисциплины, проявленные выдержку и самообладание.
"Когда случилось происшествие в строю, решила, что несмотря ни на что, нужно идти вперед. Я научилась работать в команде, в том числе благодаря учебе в кадетской роте", – сказала Шендерук.
Губернатор поздравил девушку и других одиннадцатиклассников кадетской роты средней школы N16 Твери с последним звонком.
"Сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь со школой и со знаменем Тверской кадетской роты. Это важное событие, которое останется в вашей памяти и в ваших сердцах на всю жизнь, проходит у стелы "Город воинской славы". Убежден, что каждый из вас в эти минуты по-особому чувствует неразрывную связь поколений. Вам предстоит продолжить дело сынов и дочерей нашего Отечества, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Самое главное – смело идите к своей цели, достигайте новых высот", – процитировала пресс-служба главу региона.
Руденя вместе с выпускниками возложил цветы к стеле "Тверь - город воинской славы". Затем состоялась церемония прощания со знаменем. Для ребят прозвучал последний школьный звонок.
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В этом году "Последние звонки" в Тверской области проводятся 21 и 22 мая в связи с проведением 24 и 25 мая основного государственного экзамена по русскому языку в девятых классах. Мероприятия проходят в традиционном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Решение принято исходя из эпидемиологической ситуации в регионе, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьТверь
 
 
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