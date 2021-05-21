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В России за сутки умерли 389 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 389 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021

В России за сутки умерли 389 человек с COVID-19

За сутки в РФ умерли 389 человек с COVID-19, за все время - 117 739, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:53

2021-05-21T11:53

2021-05-21T11:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 389 человек с COVID-19, за все время - 117 739, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве скончались 58 человек, в Санкт-Петербурге - 43, в Ростовской, Нижегородской и Самарской областях - по 15.В штабе уточнили, что цифра по умершим скорректирована в сторону уменьшения на 11 человек. Из-за технической ошибки по состоянию на 20 мая количество подтвержденных смертей в Республике Адыгея - 1 вместо 12. Количество смертей в целом по стране 20 мая за сутки 385 (вместо 396). Общее количество смертей по стране на 20 мая - 117 350 (вместо 117 361).

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество