https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733267322.html
В России за сутки умерли 389 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 389 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021
В России за сутки умерли 389 человек с COVID-19
За сутки в РФ умерли 389 человек с COVID-19, за все время - 117 739, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:53
2021-05-21T11:53
2021-05-21T11:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587963594_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_c0ba737aaf58d480784f2651fb63b66d.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 389 человек с COVID-19, за все время - 117 739, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве скончались 58 человек, в Санкт-Петербурге - 43, в Ростовской, Нижегородской и Самарской областях - по 15.В штабе уточнили, что цифра по умершим скорректирована в сторону уменьшения на 11 человек. Из-за технической ошибки по состоянию на 20 мая количество подтвержденных смертей в Республике Адыгея - 1 вместо 12. Количество смертей в целом по стране 20 мая за сутки 385 (вместо 396). Общее количество смертей по стране на 20 мая - 117 350 (вместо 117 361).
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587963594_0:102:2449:1939_1920x0_80_0_0_dc688b4cc6f0a40c73be2b3508cc930c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество