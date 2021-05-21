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Инциденты с применением оружия в учебных заведениях России
Инциденты с применением оружия в учебных заведениях России - РИА Новости, 21.05.2021
Инциденты с применением оружия в учебных заведениях России
в Пермском крае учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:52
2021-05-21T11:52
россия
оружие
справки
происшествия
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202121 мая в Пермском крае учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была госпитализирована. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести. 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев, открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. 5 апреля в образовательном учреждении Пензы во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним подростком ранила его ножом в спину, потерпевший был госпитализирован. По данным прокуратуры, нападавшая учится в седьмом классе МБОУ "Центр образования №1 Пензы", а потерпевший – в пятом. 29 марта неизвестный напал с ножом на студента юридического факультета на крыльце Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, отношения к университету он не имеет. Пострадавший был госпитализирован.16 марта в одной из школ Октябрьского района Самары во время перемены произошла ссора между 11-летними мальчикам-одноклассниками. В результате один из учащихся ударил другого в область лопатки ножом. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. 202027 ноября в Нальчике в лицее №2 между учеником восьмого класса и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух. В результате конфликта пострадали два человека – учитель и один из напавших на него родственников ученика, при этом преподаватель был доставлен в больницу. 12 марта в городе Свободный Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. В результате происшествия двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения. 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый был задержан и позже арестован судом. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, на допросе он не смог ответить, зачем ранил педагога. В ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у подростка обнаружено хроническое психическое расстройство. В августе 2020 года стало известно, что суд отправил подростка в психиатрическую больницу. 2019 13 декабря в Чебоксарах находившаяся в академическом отпуске студентка экономического отделения Чебоксарского экономико-технологического колледжа прошла через пост охраны в здание учебного заведения, где в одном из кабинетов напала на преподавателя и нанесла ей множество ударов кухонным ножом. Пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. 14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйств Благовещенска произошла стрельба. В результате ЧП погибли два человека, в том числе нападавший, который покончил с собой. Еще трое получили ранения, в их числе – два подростка и один молодой мужчина. По данным полиции, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками. 31 октября в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) находившийся в состоянии опьянения мужчина поднялся на второй этаж здания, вошел в группу и зарезал шестилетнего ребенка. Подозреваемого задержали на месте, против него было заведено уголовное дело об убийстве. Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, в момент преступления им руководили "голоса". После трагедии со своих постов уволились глава департамента образования НАО Лина Гущина и заведующая детским садом "Сказка" Галина Овчинникова. 24 марта 2020 года суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности совершившего убийство Дениса Поздеева и направить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. 16 июля 2020 года охранника, впустившего убийцу, приговорили к 2,5 годам колонии. 19 сентября в одной из гимназий Красноярска во время учебной стрельбы из пневматического оружия была ранена школьница. Сообщение о ранении девушки поступило в полицию от медиков. Ученица обратилась в травмпункт с жалобой на инородное тело в ухе. Оказалось, что там пуля. Девушка проходила мимо места, где проводились учебные стрельбы. Пуля была выпущена педагогом во время стрельбы. Утром 28 мая в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток был арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину на предварительном следствии он не признавал. Пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признаны 21 человек. В августе 2020 года Вольский районный суд Саратовской области подростка приговорил к семи годам воспитательной колонии. 12 апреля в городе Энгельсе Саратовской области днем у здания одного из образовательных учреждений школьник 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в старшеклассницу. В результате пуля попала в мягкие ткани верхней челюсти пострадавшей. Потерпевшая обратилась в медучреждение, где ей была оказана помощь. 4 марта в саратовской школе на уроке ОБЖ в нарушение учебной программы ученики шестого класса в присутствии учителя практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. Один мальчик, нарушив технику безопасности, по неосторожности выстрелил в сторону другого. В результате 12-летний ученик был ранен в челюсть, ему потребовалась операция. В отношении учителя было заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". По решению суда дело было прекращено, учителю назначен штраф 50 тысяч рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, оружие, справки, происшествия

Инциденты с применением оружия в учебных заведениях России

11:52 21.05.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Чудакова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле лицея №1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу
Сотрудники полиции возле лицея №1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Татьяна Чудакова
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2021

21 мая в Пермском крае учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была госпитализирована. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести.
11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев, открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.
5 апреля в образовательном учреждении Пензы во время перемены 15-летняя учащаяся в ходе конфликта с 14-летним подростком ранила его ножом в спину, потерпевший был госпитализирован. По данным прокуратуры, нападавшая учится в седьмом классе МБОУ "Центр образования №1 Пензы", а потерпевший – в пятом.
29 марта неизвестный напал с ножом на студента юридического факультета на крыльце Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, отношения к университету он не имеет. Пострадавший был госпитализирован.
16 марта в одной из школ Октябрьского района Самары во время перемены произошла ссора между 11-летними мальчикам-одноклассниками. В результате один из учащихся ударил другого в область лопатки ножом. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

2020

27 ноября в Нальчике в лицее №2 между учеником восьмого класса и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей машины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух. В результате конфликта пострадали два человека – учитель и один из напавших на него родственников ученика, при этом преподаватель был доставлен в больницу.
12 марта в городе Свободный Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. В результате происшествия двое учащихся 6 и 8 классов получили телесные повреждения.
26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый был задержан и позже арестован судом. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, на допросе он не смог ответить, зачем ранил педагога.
В ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у подростка обнаружено хроническое психическое расстройство. В августе 2020 года стало известно, что суд отправил подростка в психиатрическую больницу.

2019

13 декабря в Чебоксарах находившаяся в академическом отпуске студентка экономического отделения Чебоксарского экономико-технологического колледжа прошла через пост охраны в здание учебного заведения, где в одном из кабинетов напала на преподавателя и нанесла ей множество ударов кухонным ножом. Пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйств Благовещенска произошла стрельба. В результате ЧП погибли два человека, в том числе нападавший, который покончил с собой. Еще трое получили ранения, в их числе – два подростка и один молодой мужчина. По данным полиции, причиной стрельбы мог стать конфликт между сверстниками.
31 октября в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) находившийся в состоянии опьянения мужчина поднялся на второй этаж здания, вошел в группу и зарезал шестилетнего ребенка. Подозреваемого задержали на месте, против него было заведено уголовное дело об убийстве. Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, в момент преступления им руководили "голоса". После трагедии со своих постов уволились глава департамента образования НАО Лина Гущина и заведующая детским садом "Сказка" Галина Овчинникова. 24 марта 2020 года суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности совершившего убийство Дениса Поздеева и направить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. 16 июля 2020 года охранника, впустившего убийцу, приговорили к 2,5 годам колонии.
19 сентября в одной из гимназий Красноярска во время учебной стрельбы из пневматического оружия была ранена школьница. Сообщение о ранении девушки поступило в полицию от медиков. Ученица обратилась в травмпункт с жалобой на инородное тело в ухе. Оказалось, что там пуля. Девушка проходила мимо места, где проводились учебные стрельбы. Пуля была выпущена педагогом во время стрельбы.
Утром 28 мая в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток был арестован по обвинению в покушении на убийство.
Вину на предварительном следствии он не признавал. Пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшими по делу признаны 21 человек. В августе 2020 года Вольский районный суд Саратовской области подростка приговорил к семи годам воспитательной колонии.
12 апреля в городе Энгельсе Саратовской области днем у здания одного из образовательных учреждений школьник 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета в старшеклассницу. В результате пуля попала в мягкие ткани верхней челюсти пострадавшей. Потерпевшая обратилась в медучреждение, где ей была оказана помощь.
4 марта в саратовской школе на уроке ОБЖ в нарушение учебной программы ученики шестого класса в присутствии учителя практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. Один мальчик, нарушив технику безопасности, по неосторожности выстрелил в сторону другого. В результате 12-летний ученик был ранен в челюсть, ему потребовалась операция. В отношении учителя было заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". По решению суда дело было прекращено, учителю назначен штраф 50 тысяч рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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