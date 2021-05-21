https://ria.ru/20210521/bespilotniki-1733316226.html

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ - РИА Новости, 21.05.2021

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:29

2021-05-21T15:29

2021-05-21T15:29

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донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что разведка обнаружила за неделю 33 единицы вооружения и техники в жилых районах на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения."С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющим полеты над подконтрольной Киеву территорией", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.По его словам, за неделю Народная милиция ЛНР выявила работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Новозвановка, Врубовка и Муратово.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210519/boepripasy-1733003101.html

донбасс

луганская народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире