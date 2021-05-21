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ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ - РИА Новости, 21.05.2021
ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:29
2021-05-21T15:29
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что разведка обнаружила за неделю 33 единицы вооружения и техники в жилых районах на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения."С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющим полеты над подконтрольной Киеву территорией", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.По его словам, за неделю Народная милиция ЛНР выявила работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Новозвановка, Врубовка и Муратово.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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донбасс
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ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

15:29 21.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что разведка обнаружила за неделю 33 единицы вооружения и техники в жилых районах на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения.
"С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ, выполняющим полеты над подконтрольной Киеву территорией", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
По его словам, за неделю Народная милиция ЛНР выявила работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Новозвановка, Врубовка и Муратово.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 17:43
В ЛНР заявили, что ВСУ везут к линии разграничения запрещенные боеприпасы
 
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
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