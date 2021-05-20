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Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования - РИА Новости, 20.05.2021
Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования, соответствующее решение приняли на заседании думы в среду. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T01:23
2021-05-20T01:23
московская городская дума
москва
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования, соответствующее решение приняли на заседании думы в среду.Законопроектом предлагается установить повышенные штрафные санкции за самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования, за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка, установленных правовыми актами города Москвы, правоустанавливающими документами на землю, сервитутами.В частности, предлагается в 2-4 раза увеличить штрафные санкции за совершение нарушений, за неустранение нарушений и дифференцировать составы по статье 6.7 в зависимости от степени их общественной опасности.Также предлагается ввести штраф, исчисляемый в процентах от кадастровой стоимости земельного участка (от 0,3 до 2% кадастровой стоимости) за неустранение правонарушения, предусмотренного частями 1, 1.1 и 1.2 ст. 6.7 КоАП Москвы, а также за повторное совершение такого правонарушения.Помимо этого, удлиняются сроки устранения правонарушений с 60 дней до 180 и до 270. Также уточняется ответственность за переустройство объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города, и за повторное неустранение ранее выявленного административного правонарушения.Кроме того, предлагается наделить должностные лица органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих муниципальный контроль, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях: неповиновение законному распоряжению должностного лица, воспрепятствование законной деятельности должностного лица, невыполнение в срок законного предписания органа.По мнению редактора законопроекта, председателя комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елены Николаевой, законопроект будет способствовать сокращению количества правонарушений в области землепользования и использования объектов нежилого фонда, расположенных на территории Москвы.
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московская городская дума, москва, общество

Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования

01:23 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования, соответствующее решение приняли на заседании думы в среду.
Законопроектом предлагается установить повышенные штрафные санкции за самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования, за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка, установленных правовыми актами города Москвы, правоустанавливающими документами на землю, сервитутами.
В частности, предлагается в 2-4 раза увеличить штрафные санкции за совершение нарушений, за неустранение нарушений и дифференцировать составы по статье 6.7 в зависимости от степени их общественной опасности.
Также предлагается ввести штраф, исчисляемый в процентах от кадастровой стоимости земельного участка (от 0,3 до 2% кадастровой стоимости) за неустранение правонарушения, предусмотренного частями 1, 1.1 и 1.2 ст. 6.7 КоАП Москвы, а также за повторное совершение такого правонарушения.
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Помимо этого, удлиняются сроки устранения правонарушений с 60 дней до 180 и до 270. Также уточняется ответственность за переустройство объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города, и за повторное неустранение ранее выявленного административного правонарушения.
Кроме того, предлагается наделить должностные лица органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих муниципальный контроль, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях: неповиновение законному распоряжению должностного лица, воспрепятствование законной деятельности должностного лица, невыполнение в срок законного предписания органа.
По мнению редактора законопроекта, председателя комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елены Николаевой, законопроект будет способствовать сокращению количества правонарушений в области землепользования и использования объектов нежилого фонда, расположенных на территории Москвы.
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