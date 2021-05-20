https://ria.ru/20210520/vystavka-1733214662.html

В Туле открылась выставка к 350-летию Петра I

В Туле открылась выставка к 350-летию Петра I - РИА Новости, 20.05.2021

В Туле открылась выставка к 350-летию Петра I

В Тульском государственном музее оружия открылась выставка "Указом Петра Великого", посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T22:39

2021-05-20T22:39

2021-05-20T22:39

тульская область

россия

петр i

тульский оружейный завод

дубна

тульская область

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ТУЛА, 20 мая - РИА Новости. В Тульском государственном музее оружия открылась выставка "Указом Петра Великого", посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в 2022 году, сообщил РИА-Новости представитель правительства региона. Приветствуя собравшихся, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что в 1712 году в Туле по указу Петра Великого был основан первый в России государственный оружейный завод. Сегодня он по-прежнему входит в число лидеров оборонной отрасли, а Тула уже больше трех веков по праву носит звание оружейной столицы России."Петр I – одна из важнейших исторических личностей для нашего региона. На выставке представлены уникальные экспонаты, связанные с его эпохой. Уверен, что выставка будет интересна не только тулякам, но и жителям других регионов", – сказал Щерин.Как отмечает областное правительство, выставка раскрывает масштаб и значение преобразований Петра I в сфере модернизации оружейного производства. На ней представлены раритетные образцы оружия, изготовленные в Туле в петровскую эпоху и в XIX–XXI столетиях; уникальные исторические документы; артефакты археологических раскопок на территории исторической тульской Кузнецкой слободы, а также каменные блоки, использовавшиеся при строительстве Ивановского канала; памятная пластина с оттиском правой ладони императора, портрет Петра Великого, выполненный в начале ХХ века художником Василием Гильбертом, и др.Выставка будет работать до 22 января 2023 года.По информации правительства региона, министерство культуры России включило Тулу в перечень "петровских городов", а тульские музеи – в Ассамблею петровских музеев. В рамках реализации мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I, в регионе разрабатывается музейный маршрут, в который войдут Тульский государственный музей оружия, исторические постройки Тульского оружейного завода, известный памятник Петру I скульптора Роберта Бах, а также музеи на Куликовом поле, в пос. Епифань и пос. Дубне.

https://ria.ru/20210414/zadachi-1728309427.html

https://ria.ru/20210312/razvitie-1600898227.html

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дубна

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россия, петр i, тульский оружейный завод, дубна, тульская область