https://ria.ru/20210520/vesna-1733210920.html

В Татарстане пройдет фестиваль "Студенческая весна стран СНГ"

В Татарстане пройдет фестиваль "Студенческая весна стран СНГ" - РИА Новости, 20.05.2021

В Татарстане пройдет фестиваль "Студенческая весна стран СНГ"

Татарстан в 2022 году примет первый международный фестиваль "Студенческая весна стран СНГ", сообщает министерство молодежи республики. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T21:43

2021-05-20T21:43

2021-05-20T21:43

республика татарстан

россия

российский союз молодежи

весна

снг

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Татарстан в 2022 году примет первый международный фестиваль "Студенческая весна стран СНГ", сообщает министерство молодежи республики."На церемонии закрытия "Российской студенческой весны" Татарстану был вручен кубок I международного фестиваля "Студенческая весна стран СНГ", который должен был пройти в Казани еще в 2020 году, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой был перенесен на 2022 год. Заветный кубок получил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов", - говорится в сообщении.По словам Фаттахова, для Татарстана большая честь, что в 2022 году республика станет местом притяжения талантливой молодежи не только со всей России, но и из стран СНГ.Министр отметил, что "Российская студенческая весна" на протяжении многих лет объединяет под своим крылом самую творческую часть студенчества страны. "Сегодня – это больше, чем проект. Это целое движение, которое красной нитью проходит через несколько поколений, являясь неотъемлемой частью каждого студента России", - сказал он.XXIX всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна — Весна открытий" был приурочен к Году науки и технологий. Его участниками стали порядка 3,5 тысячи человек из 77 регионов России. В этом году делегация из Татарстана была одной из самых многочисленных, республику представляли 90 студентов. По итогам фестиваля ребята из Татарстана завоевал 20 наград в направлениях "Журналистика", "Театральное", "Вокальное", "Танцевальное", "Инструментальное", "Видео", "Оригинальный жанр" и "Мода", команда заняла второе место.Проект реализуется Российским союзом молодежи в рамках платформы "Россия – страна возможностей" при организационной и информационной поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Фестиваль проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

https://ria.ru/20210520/tatarstan-1733196564.html

https://ria.ru/20210518/prostranstva-1732865759.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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россия, российский союз молодежи, весна, снг, республика татарстан (татарстан), казань, общество