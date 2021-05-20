В Татарстане пройдет фестиваль "Студенческая весна стран СНГ"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на озеро Кабан и Старо-Татарскую слободу с вертолетной площадки гостиницы "Гранд Отель Казань"
КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Татарстан в 2022 году примет первый международный фестиваль "Студенческая весна стран СНГ", сообщает министерство молодежи республики.
"На церемонии закрытия "Российской студенческой весны" Татарстану был вручен кубок I международного фестиваля "Студенческая весна стран СНГ", который должен был пройти в Казани еще в 2020 году, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой был перенесен на 2022 год. Заветный кубок получил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов", - говорится в сообщении.
По словам Фаттахова, для Татарстана большая честь, что в 2022 году республика станет местом притяжения талантливой молодежи не только со всей России, но и из стран СНГ.
Министр отметил, что "Российская студенческая весна" на протяжении многих лет объединяет под своим крылом самую творческую часть студенчества страны. "Сегодня – это больше, чем проект. Это целое движение, которое красной нитью проходит через несколько поколений, являясь неотъемлемой частью каждого студента России", - сказал он.
XXIX всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна — Весна открытий" был приурочен к Году науки и технологий. Его участниками стали порядка 3,5 тысячи человек из 77 регионов России. В этом году делегация из Татарстана была одной из самых многочисленных, республику представляли 90 студентов. По итогам фестиваля ребята из Татарстана завоевал 20 наград в направлениях "Журналистика", "Театральное", "Вокальное", "Танцевальное", "Инструментальное", "Видео", "Оригинальный жанр" и "Мода", команда заняла второе место.
Проект реализуется Российским союзом молодежи в рамках платформы "Россия – страна возможностей" при организационной и информационной поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Фестиваль проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".