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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210520/vesna-1733210920.html
В Татарстане пройдет фестиваль "Студенческая весна стран СНГ"
В Татарстане пройдет фестиваль "Студенческая весна стран СНГ" - РИА Новости, 20.05.2021
В Татарстане пройдет фестиваль "Студенческая весна стран СНГ"
Татарстан в 2022 году примет первый международный фестиваль "Студенческая весна стран СНГ", сообщает министерство молодежи республики. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T21:43
2021-05-20T21:43
республика татарстан
россия
российский союз молодежи
весна
снг
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Татарстан в 2022 году примет первый международный фестиваль "Студенческая весна стран СНГ", сообщает министерство молодежи республики."На церемонии закрытия "Российской студенческой весны" Татарстану был вручен кубок I международного фестиваля "Студенческая весна стран СНГ", который должен был пройти в Казани еще в 2020 году, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой был перенесен на 2022 год. Заветный кубок получил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов", - говорится в сообщении.По словам Фаттахова, для Татарстана большая честь, что в 2022 году республика станет местом притяжения талантливой молодежи не только со всей России, но и из стран СНГ.Министр отметил, что "Российская студенческая весна" на протяжении многих лет объединяет под своим крылом самую творческую часть студенчества страны. "Сегодня – это больше, чем проект. Это целое движение, которое красной нитью проходит через несколько поколений, являясь неотъемлемой частью каждого студента России", - сказал он.XXIX всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна — Весна открытий" был приурочен к Году науки и технологий. Его участниками стали порядка 3,5 тысячи человек из 77 регионов России. В этом году делегация из Татарстана была одной из самых многочисленных, республику представляли 90 студентов. По итогам фестиваля ребята из Татарстана завоевал 20 наград в направлениях "Журналистика", "Театральное", "Вокальное", "Танцевальное", "Инструментальное", "Видео", "Оригинальный жанр" и "Мода", команда заняла второе место.Проект реализуется Российским союзом молодежи в рамках платформы "Россия – страна возможностей" при организационной и информационной поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Фестиваль проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
https://ria.ru/20210520/tatarstan-1733196564.html
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россия, российский союз молодежи, весна, снг, республика татарстан (татарстан), казань, общество

В Татарстане пройдет фестиваль "Студенческая весна стран СНГ"

21:43 20.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на озеро Кабан и Старо-Татарскую слободу с вертолетной площадки гостиницы "Гранд Отель Казань"
Вид на озеро Кабан и Старо-Татарскую слободу с вертолетной площадки гостиницы Гранд Отель Казань - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Татарстан в 2022 году примет первый международный фестиваль "Студенческая весна стран СНГ", сообщает министерство молодежи республики.
"На церемонии закрытия "Российской студенческой весны" Татарстану был вручен кубок I международного фестиваля "Студенческая весна стран СНГ", который должен был пройти в Казани еще в 2020 году, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой был перенесен на 2022 год. Заветный кубок получил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов", - говорится в сообщении.
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По словам Фаттахова, для Татарстана большая честь, что в 2022 году республика станет местом притяжения талантливой молодежи не только со всей России, но и из стран СНГ.
Министр отметил, что "Российская студенческая весна" на протяжении многих лет объединяет под своим крылом самую творческую часть студенчества страны. "Сегодня – это больше, чем проект. Это целое движение, которое красной нитью проходит через несколько поколений, являясь неотъемлемой частью каждого студента России", - сказал он.
XXIX всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна — Весна открытий" был приурочен к Году науки и технологий. Его участниками стали порядка 3,5 тысячи человек из 77 регионов России. В этом году делегация из Татарстана была одной из самых многочисленных, республику представляли 90 студентов. По итогам фестиваля ребята из Татарстана завоевал 20 наград в направлениях "Журналистика", "Театральное", "Вокальное", "Танцевальное", "Инструментальное", "Видео", "Оригинальный жанр" и "Мода", команда заняла второе место.
Проект реализуется Российским союзом молодежи в рамках платформы "Россия – страна возможностей" при организационной и информационной поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Фестиваль проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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