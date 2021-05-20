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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733198624.html
В Сретенской семинарии призвали не допустить "вакцинной сегрегации"
В Сретенской семинарии призвали не допустить "вакцинной сегрегации" - РИА Новости, 20.05.2021
В Сретенской семинарии призвали не допустить "вакцинной сегрегации"
Заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном введении обязательной вакцинации в России не обсуждалось на круглом столе "Вакцинация:... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:57
2021-05-20T19:57
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
русская православная церковь
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном введении обязательной вакцинации в России не обсуждалось на круглом столе "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии, но его участники сошлись во мнении о недопустимости сегрегации по признаку прививки. Об этом рассказал РИА Новости в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).В среду Медведев сообщил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже в среду заявил РИА Новости, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной."Понятно, что мы не обсуждали высказывание одного из первых лиц государства, но мы обсуждали, конечно, ту тему, что вакцинация должна скорее быть добровольной. Хотя не все с этим соглашались: некоторые считают, что некоторые категории лиц могут быть обязаны вакцинироваться. Не буду сейчас называть, чтобы никакие категории лиц не подставлять, но такие мнения тоже высказывались. В целом мы считаем, что по крайней мере при отказе от вакцинации не должно быть сегрегации людей по этому признаку", - заключил епископ Савва.На круглом столе высказывались различные мнения, многие его участники сочли, что вакцинироваться стоит ради любви к ближним, хотя другие подчеркивали, что должна быть сохранена свобода выбора, добавил архиерей. Он отметил, что высказанные на круглом столе мнения пока нельзя считать общецерковной позицией по данному вопросу.Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители Русской православной церкви, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией. Результаты круглого стола предполагается отразить в итоговом документе.
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733099183.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, русская православная церковь, дмитрий песков, москва

В Сретенской семинарии призвали не допустить "вакцинной сегрегации"

19:57 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V)
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном введении обязательной вакцинации в России не обсуждалось на круглом столе "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии, но его участники сошлись во мнении о недопустимости сегрегации по признаку прививки. Об этом рассказал РИА Новости в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
В среду Медведев сообщил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже в среду заявил РИА Новости, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной.
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"Понятно, что мы не обсуждали высказывание одного из первых лиц государства, но мы обсуждали, конечно, ту тему, что вакцинация должна скорее быть добровольной. Хотя не все с этим соглашались: некоторые считают, что некоторые категории лиц могут быть обязаны вакцинироваться. Не буду сейчас называть, чтобы никакие категории лиц не подставлять, но такие мнения тоже высказывались. В целом мы считаем, что по крайней мере при отказе от вакцинации не должно быть сегрегации людей по этому признаку", - заключил епископ Савва.
На круглом столе высказывались различные мнения, многие его участники сочли, что вакцинироваться стоит ради любви к ближним, хотя другие подчеркивали, что должна быть сохранена свобода выбора, добавил архиерей. Он отметил, что высказанные на круглом столе мнения пока нельзя считать общецерковной позицией по данному вопросу.
Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители Русской православной церкви, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией. Результаты круглого стола предполагается отразить в итоговом документе.
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