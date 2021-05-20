https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733198624.html
В Сретенской семинарии призвали не допустить "вакцинной сегрегации"
В Сретенской семинарии призвали не допустить "вакцинной сегрегации" - РИА Новости, 20.05.2021
В Сретенской семинарии призвали не допустить "вакцинной сегрегации"
Заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном введении обязательной вакцинации в России не обсуждалось на круглом столе "Вакцинация:... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:57
2021-05-20T19:57
2021-05-20T19:57
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
русская православная церковь
дмитрий песков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727165216_0:60:3212:1867_1920x0_80_0_0_b657b1230eda9060d8b2fbd09df3336f.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном введении обязательной вакцинации в России не обсуждалось на круглом столе "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии, но его участники сошлись во мнении о недопустимости сегрегации по признаку прививки. Об этом рассказал РИА Новости в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).В среду Медведев сообщил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже в среду заявил РИА Новости, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной."Понятно, что мы не обсуждали высказывание одного из первых лиц государства, но мы обсуждали, конечно, ту тему, что вакцинация должна скорее быть добровольной. Хотя не все с этим соглашались: некоторые считают, что некоторые категории лиц могут быть обязаны вакцинироваться. Не буду сейчас называть, чтобы никакие категории лиц не подставлять, но такие мнения тоже высказывались. В целом мы считаем, что по крайней мере при отказе от вакцинации не должно быть сегрегации людей по этому признаку", - заключил епископ Савва.На круглом столе высказывались различные мнения, многие его участники сочли, что вакцинироваться стоит ради любви к ближним, хотя другие подчеркивали, что должна быть сохранена свобода выбора, добавил архиерей. Он отметил, что высказанные на круглом столе мнения пока нельзя считать общецерковной позицией по данному вопросу.Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители Русской православной церкви, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией. Результаты круглого стола предполагается отразить в итоговом документе.
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733099183.html
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727165216_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_63276ebd3e36870b379ff781e99280e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, русская православная церковь, дмитрий песков, москва
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном введении обязательной вакцинации в России не обсуждалось на круглом столе "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" в Сретенской духовной академии, но его участники сошлись во мнении о недопустимости сегрегации по признаку прививки. Об этом рассказал РИА Новости в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
В среду Медведев сообщил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
позже в среду заявил РИА Новости, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России
обязательной.
"Понятно, что мы не обсуждали высказывание одного из первых лиц государства, но мы обсуждали, конечно, ту тему, что вакцинация должна скорее быть добровольной. Хотя не все с этим соглашались: некоторые считают, что некоторые категории лиц могут быть обязаны вакцинироваться. Не буду сейчас называть, чтобы никакие категории лиц не подставлять, но такие мнения тоже высказывались. В целом мы считаем, что по крайней мере при отказе от вакцинации не должно быть сегрегации людей по этому признаку", - заключил епископ Савва.
На круглом столе высказывались различные мнения, многие его участники сочли, что вакцинироваться стоит ради любви к ближним, хотя другие подчеркивали, что должна быть сохранена свобода выбора, добавил архиерей. Он отметил, что высказанные на круглом столе мнения пока нельзя считать общецерковной позицией по данному вопросу.
Круглый стол "Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения" состоялся в Сретенской духовной академии в Москве
. В обсуждении соответствия различных аспектов вакцинирования православной догматике приняли участие архиереи и священнослужители Русской православной церкви
, ученые, врачи, общественные деятели, православные верующие с активной гражданской позицией. Результаты круглого стола предполагается отразить в итоговом документе.