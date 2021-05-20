https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733090796.html

Сенатор исключил возможность введения принудительной вакцинации

Сенатор исключил возможность введения принудительной вакцинации - РИА Новости, 20.05.2021

Сенатор исключил возможность введения принудительной вакцинации

При любых чрезвычайных ситуациях вакцинация во всех странах мира всегда есть и будет добровольной, заявил РИА Новости в четверг сенатор, врач Сергей Леонов. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:19

2021-05-20T11:19

2021-05-20T11:19

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. При любых чрезвычайных ситуациях вакцинация во всех странах мира всегда есть и будет добровольной, заявил РИА Новости в четверг сенатор, врач Сергей Леонов.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Но здесь, по его словам, свои ответы придется дать юристам."Вакцинация всегда есть и будет добровольной, при любых ситуациях во всех странах мира. Вопрос в самосознании людей", - сказал парламентарий.По его словам, если государство говорит о необходимости иммунизации, значит вопрос стоит остро, и граждане должны проявить ответственность.Леонов также добавил, что в России ситуация с коронавирусом достаточно спокойная, и никого "из-под палки" гнать на вакцинацию не нужно.

https://ria.ru/20210519/vaktsinatsiya-1733026574.html

россия

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, россия, дмитрий медведев, общество