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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733090796.html
Сенатор исключил возможность введения принудительной вакцинации
Сенатор исключил возможность введения принудительной вакцинации - РИА Новости, 20.05.2021
Сенатор исключил возможность введения принудительной вакцинации
При любых чрезвычайных ситуациях вакцинация во всех странах мира всегда есть и будет добровольной, заявил РИА Новости в четверг сенатор, врач Сергей Леонов. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:19
2021-05-20T11:19
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. При любых чрезвычайных ситуациях вакцинация во всех странах мира всегда есть и будет добровольной, заявил РИА Новости в четверг сенатор, врач Сергей Леонов.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Но здесь, по его словам, свои ответы придется дать юристам."Вакцинация всегда есть и будет добровольной, при любых ситуациях во всех странах мира. Вопрос в самосознании людей", - сказал парламентарий.По его словам, если государство говорит о необходимости иммунизации, значит вопрос стоит остро, и граждане должны проявить ответственность.Леонов также добавил, что в России ситуация с коронавирусом достаточно спокойная, и никого "из-под палки" гнать на вакцинацию не нужно.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, дмитрий медведев, общество

Сенатор исключил возможность введения принудительной вакцинации

11:19 20.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в мобильном пункте вакцинации в торговом центре "Ереван Плаза" в Москве
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в мобильном пункте вакцинации в торговом центре Ереван Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. При любых чрезвычайных ситуациях вакцинация во всех странах мира всегда есть и будет добровольной, заявил РИА Новости в четверг сенатор, врач Сергей Леонов.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Но здесь, по его словам, свои ответы придется дать юристам.
"Вакцинация всегда есть и будет добровольной, при любых ситуациях во всех странах мира. Вопрос в самосознании людей", - сказал парламентарий.
По его словам, если государство говорит о необходимости иммунизации, значит вопрос стоит остро, и граждане должны проявить ответственность.
Леонов также добавил, что в России ситуация с коронавирусом достаточно спокойная, и никого "из-под палки" гнать на вакцинацию не нужно.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияДмитрий МедведевОбщество
 
 
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