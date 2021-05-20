https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733058750.html

В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса

В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 20.05.2021

В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса

В повестке Кремля отсутствует вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T02:18

2021-05-20T02:18

2021-05-20T02:20

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий медведев

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В повестке Кремля отсутствует вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.По его словам, идею об изменении действующего законодательства для того, чтобы обязать население делать прививки от SARS-CoV-2, не рассматривают.Песков добавил, что, как ожидается, порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени.Инициатива МедведеваДмитрий Медведев в среду заявил, что российские власти в настоящее время исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы.Он добавил, что это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения.Медведев также заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян, напомнив, что сейчас привито около 11 миллионов. Пока преждевременноЧлен комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина в интервью радио Sputnik высказала мнение, что до наступления третьей волны пандемии COVID-19 говорить об обязательной вакцинации преждевременно.Депутат выразила надежду, что обязательной вакцинации удастся избежать при условии соблюдения гражданами масочного режима, личной гигиены и других мер предосторожности.ВакцинацияВакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.В стране зарегистрированы несколько вакцин против COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. "Спутник V" одобрили в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН."Спутник Лайт" создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первого препарата против COVID-19 "Спутник V". В отличие от него, лайт-версию вводят один раз. Если привитый заразится инфекцией, то ему не грозит тяжелое течение болезни —возбудитель вируса не опустится в легкие.

https://ria.ru/20210519/sputnik-1732974478.html

https://ria.ru/20210519/prognozy-1732973287.html

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