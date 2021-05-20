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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733058750.html
В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса
В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 20.05.2021
В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса
В повестке Кремля отсутствует вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:18
2021-05-20T02:20
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий медведев
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В повестке Кремля отсутствует вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.По его словам, идею об изменении действующего законодательства для того, чтобы обязать население делать прививки от SARS-CoV-2, не рассматривают.Песков добавил, что, как ожидается, порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени.Инициатива МедведеваДмитрий Медведев в среду заявил, что российские власти в настоящее время исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы.Он добавил, что это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения.Медведев также заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян, напомнив, что сейчас привито около 11 миллионов. Пока преждевременноЧлен комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина в интервью радио Sputnik высказала мнение, что до наступления третьей волны пандемии COVID-19 говорить об обязательной вакцинации преждевременно.Депутат выразила надежду, что обязательной вакцинации удастся избежать при условии соблюдения гражданами масочного режима, личной гигиены и других мер предосторожности.ВакцинацияВакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.В стране зарегистрированы несколько вакцин против COVID-19."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. "Спутник V" одобрили в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН."Спутник Лайт" создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первого препарата против COVID-19 "Спутник V". В отличие от него, лайт-версию вводят один раз. Если привитый заразится инфекцией, то ему не грозит тяжелое течение болезни —возбудитель вируса не опустится в легкие.
https://ria.ru/20210519/sputnik-1732974478.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, дмитрий песков, владимир путин

В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса

02:18 20.05.2021 (обновлено: 02:20 20.05.2021)
 
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Медик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В повестке Кремля отсутствует вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.
По его словам, идею об изменении действующего законодательства для того, чтобы обязать население делать прививки от SARS-CoV-2, не рассматривают.
"В предметном плане никаких действий <...> не выполняется", — сказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что, как ожидается, порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени.

Инициатива Медведева

Дмитрий Медведев в среду заявил, что российские власти в настоящее время исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер, юристам здесь придется дать свои ответы.
Он добавил, что это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения.
Медведев также заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян, напомнив, что сейчас привито около 11 миллионов.
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Пока преждевременно

Член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина в интервью радио Sputnik высказала мнение, что до наступления третьей волны пандемии COVID-19 говорить об обязательной вакцинации преждевременно.
Депутат выразила надежду, что обязательной вакцинации удастся избежать при условии соблюдения гражданами масочного режима, личной гигиены и других мер предосторожности.
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Вакцинация

Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.
В стране зарегистрированы несколько вакцин против COVID-19.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. "Спутник V" одобрили в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
"Спутник Лайт" создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первого препарата против COVID-19 "Спутник V". В отличие от него, лайт-версию вводят один раз. Если привитый заразится инфекцией, то ему не грозит тяжелое течение болезни —возбудитель вируса не опустится в легкие.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МедведевРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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