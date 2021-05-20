https://ria.ru/20210520/uzhata-1733114210.html

В природных парках Москвы скоро появятся ужата

В природных парках Москвы скоро появятся ужата - РИА Новости, 20.05.2021

В природных парках Москвы скоро появятся ужата

Брачный период начался у ужей, в природных парках Москвы скоро появятся ужата, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:58

2021-05-20T12:58

2021-05-20T12:58

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Брачный период начался у ужей, в природных парках Москвы скоро появятся ужата, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что встретить ужей можно почти на всех природных территориях Москвы. В 2021 году специалисты Мосприроды их видели в Битцевском лесу, заказниках "Тропарёвский", "Тёплый Стан", "Долина реки Сходни в Куркино", природном комплексе №22 "Митинский лесопарк", природно-исторических парках "Измайлово", "Москворецкий", "Серебряный Бор", "Кусково", "Косинский". В последние годы ужей также видели на Долгих прудах, в заказниках "Алтуфьевский", "Северный", "Лианозовский", в Строгинской пойме, природно-исторических парках "Царицыно" и "Тушинский".Также в Москве обитает обыкновенная гадюка, но на природных территориях Мосприроды этих змей уже давно не наблюдали.В пресс-службе напомнили, что что ужи безопасны для человека, а гадюки – нет, но их яд в большинстве случаев не смертелен. Уж отличается от гадюки характерными ярко-желтыми пятнами по бокам головы. Голова гадюки ближе к треугольной форме и менее плавно переходит в короткое, плотное туловище. Вдоль ее спины может быть зигзагообразный рисунок из темных ромбов – "каинова печать".Специалисты добавили, что ужи в случае опасности шипят, делают выпады, выделяют чрезвычайно зловонную жидкость, притворяются мертвым. Кусаются они в исключительных случаях. Гадюка же сворачивает тело, также может шипеть, совершать броски.

https://ria.ru/20210514/lisy-1732297956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва, общество