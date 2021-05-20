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В природных парках Москвы скоро появятся ужата
В природных парках Москвы скоро появятся ужата - РИА Новости, 20.05.2021
В природных парках Москвы скоро появятся ужата
Брачный период начался у ужей, в природных парках Москвы скоро появятся ужата, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:58
2021-05-20T12:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
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общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Брачный период начался у ужей, в природных парках Москвы скоро появятся ужата, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что встретить ужей можно почти на всех природных территориях Москвы. В 2021 году специалисты Мосприроды их видели в Битцевском лесу, заказниках "Тропарёвский", "Тёплый Стан", "Долина реки Сходни в Куркино", природном комплексе №22 "Митинский лесопарк", природно-исторических парках "Измайлово", "Москворецкий", "Серебряный Бор", "Кусково", "Косинский". В последние годы ужей также видели на Долгих прудах, в заказниках "Алтуфьевский", "Северный", "Лианозовский", в Строгинской пойме, природно-исторических парках "Царицыно" и "Тушинский".Также в Москве обитает обыкновенная гадюка, но на природных территориях Мосприроды этих змей уже давно не наблюдали.В пресс-службе напомнили, что что ужи безопасны для человека, а гадюки – нет, но их яд в большинстве случаев не смертелен. Уж отличается от гадюки характерными ярко-желтыми пятнами по бокам головы. Голова гадюки ближе к треугольной форме и менее плавно переходит в короткое, плотное туловище. Вдоль ее спины может быть зигзагообразный рисунок из темных ромбов – "каинова печать".Специалисты добавили, что ужи в случае опасности шипят, делают выпады, выделяют чрезвычайно зловонную жидкость, притворяются мертвым. Кусаются они в исключительных случаях. Гадюка же сворачивает тело, также может шипеть, совершать броски.
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мосприрода, москва, общество

В природных парках Москвы скоро появятся ужата

12:58 20.05.2021
 
© Фото : Максим РыжовУж обыкновенный
Уж обыкновенный - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : Максим Рыжов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Брачный период начался у ужей, в природных парках Москвы скоро появятся ужата, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"После весенней линьки у ужей начинается брачный период. После спаривания самки ищут влажные теплые места для откладывания яиц. Для этого подходят кучи перегноя, опавшей листвы, сырой мох, трухлявые пни и мышиные норы. Яйца у ужей кожистые, одна самка может отложить от нескольких до 100 штук, из которых через пять недель вылупятся ужата. Высиживанием ужи не занимаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встретить ужей можно почти на всех природных территориях Москвы. В 2021 году специалисты Мосприроды их видели в Битцевском лесу, заказниках "Тропарёвский", "Тёплый Стан", "Долина реки Сходни в Куркино", природном комплексе №22 "Митинский лесопарк", природно-исторических парках "Измайлово", "Москворецкий", "Серебряный Бор", "Кусково", "Косинский". В последние годы ужей также видели на Долгих прудах, в заказниках "Алтуфьевский", "Северный", "Лианозовский", в Строгинской пойме, природно-исторических парках "Царицыно" и "Тушинский".
Также в Москве обитает обыкновенная гадюка, но на природных территориях Мосприроды этих змей уже давно не наблюдали.
В пресс-службе напомнили, что что ужи безопасны для человека, а гадюки – нет, но их яд в большинстве случаев не смертелен. Уж отличается от гадюки характерными ярко-желтыми пятнами по бокам головы. Голова гадюки ближе к треугольной форме и менее плавно переходит в короткое, плотное туловище. Вдоль ее спины может быть зигзагообразный рисунок из темных ромбов – "каинова печать".
"Правила при встрече со змеей: не приближайтесь, не трогайте, не делайте резких движений, не пугайте змею. При встрече с человеком змея предпочитает спастись бегством, а не проявлять агрессию. Во время прогулки на природных территориях внимательно смотрите под ноги (утром змеи более медлительные), наденьте высокую и плотную обувь, при встрече со змеей медленно удаляйтесь. Прежде чем сесть отдохнуть на старый пень или повалившееся дерево, следует осмотреться, стукнуть по пню", - отмечают в департаменте.
Специалисты добавили, что ужи в случае опасности шипят, делают выпады, выделяют чрезвычайно зловонную жидкость, притворяются мертвым. Кусаются они в исключительных случаях. Гадюка же сворачивает тело, также может шипеть, совершать броски.
"Кусает гадюка редко (если невнимательный человек наступает на нее либо игнорирует агрессивное поведение и сокращает дистанцию). Если вас укусила гадюка, примите антигистаминные препараты, наложите давящую повязку, но не жгут, пейте много воды, уменьшите нагрузку на конечность и обратитесь к врачу", - посоветовали в департаменте.
Лиса с лисятами - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 13:25Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Потомство появилось у лис в лесопарках Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваОбщество
 
 
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