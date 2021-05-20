https://ria.ru/20210520/tsikady-1733073050.html

Ученый рассказал, когда на США обрушатся "уснувшие" при Буше цикады

Ученый рассказал, когда на США обрушатся "уснувшие" при Буше цикады - РИА Новости, 20.05.2021

Ученый рассказал, когда на США обрушатся "уснувшие" при Буше цикады

Более десятка штатов Америки станут в этом году свидетелем редкого природного явления: миллиарды цикад появятся на свет после 17-летней "спячки", рассказал РИА... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:41

2021-05-20T09:41

2021-05-20T09:41

дональд трамп

университет мэриленда

барак обама

теннесси

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Более десятка штатов Америки станут в этом году свидетелем редкого природного явления: миллиарды цикад появятся на свет после 17-летней "спячки", рассказал РИА Новости почетный профессор энтомологии Университета Мэриленда, член Энтомологического общества США Майкл Раупп.Периодические цикады – насекомые семейства певчих цикад, которые в отличие от своих сородичей годичного цикла, проводят под землей большую часть своей жизни. Каждое новое поколение получает свой номер - в этом году Америку ждет пришествие "Поколения X", по традиции, заложенной еще в 19 веке, нумерация дается им римскими цифрами. Их также называют "Великое Восточное поколение" из-за того, что большинство штатов, охваченных их ареалом, находятся на Востоке страны – от Джорджии, Теннесси и Кентукки до Делавэра и Нью-Джерси на Атлантическом побережье."Это самое большое и широко распространенное поколение 17-годичных цикад, которое было выявлено в 15 штатах и столичном регионе, их будет миллионы или даже триллионы", - рассказал Раупп агентству.Цикличные цикады, личинки которых были отложены и спустились под землю в далеком 2004 году, пересидев под землей двух американских президентов – Барака Обаму и Дональда Трампа, появляются в мае-начале июня, когда температура земли достигает 18 градусов по Цельсию.О пришествии цикад, помимо визуального ряда - а поначалу они карабкаются на все доступные вертикальные поверхности, - можно узнать по громкому стрекотанию, которое охватывает территорию их обитания. По данным ученых, стрекотание большого скопления цикад может достигать 100 децибел, что сопоставимо со звуком работающей на полную мощность автомагнитолы.Звук, который цикады-самцы издают, потирая крылышки друг о друга – их брачная песня, таким образом они привлекают самок, чтобы обеспечить продолжение рода. Местные легенды гласят, что самки, привычные поколениями лететь на громкий звук своих избранников, слетаются порой на звук активно работающих в этом весенне-летнем сезоне газонокосилок ничего не подозревающих американцев.Вся жизнь - ожиданиеВесь наземный жизненный цикл этих древнейших насекомых-долгожителей сводится к нескольким неделям: сначала вышедшие из-под земли личинки сбрасывают покрывавший их 17 лет панцирь, отъедаются в кронах подлеска и невысоких деревьев, затем спариваются и откладывают личинки, которые затем спускаются с веток деревьев и уходят под землю, чтобы следующие 17 лет отъедаться и ждать очередного пришествия."Поколение Х" вернется через 17 лет, если мы, люди, не разрушим их среду обитания", - рассказывает РИА Новости профессор Раупп.Помимо сокращения среды обитания этих редких в буквальном временном смысле, хотя и многочисленных существ, отмечает специалист, влияют на них и климатические изменения на планете – по замечанию энтомолога, из-за потепления "в некоторых местах они появляются раньше". Между тем, уверен он, периодические цикады не мешают своим появлением виду обычных ежегодных цикад: к моменту рождения последних родившееся в 2004 году "Поколение Х" уже отомрет, а их личинки уйдут под землю.Несмотря на редкость этого явления, Америка не уникальна для него – периодические цикады также встречаются на острове Ява и на Индийском субконтиненте, рассказал агентству ученый.В единстве - сила… и вкусВопреки расхожему мнению, периодические цикады неопасны. Несмотря на свой непривлекательный вид – красные выпуклые глаза, мухообразный вид темного тельца с большими золотистыми крыльями - они, напоминают ученые, не саранча и не съедают все на своем пути, как думают некоторые."Они неопасны для ферм и лесов, но вот лесопитомники и небольшие деревья, используемые для ландшафтов, пострадают", - предупреждает Раупп.Ученые полагают, что именно многочисленность – залог успеха в выживании этого вида цикад. Они появляются в таком огромном количестве, что ни птицам, ни грызунам, ни людям не под силу съесть их всех.Последнее звучит удивительно, учитывая консервативность американцев в еде, но в преддверии появления "Поколения Х" интернет полон рекомендаций о том, как правильно лакомиться цикадами. Знатоки называют их "воздушными креветками"."Цикады на самом деле сродни креветкам и лобстеру, и их едят во многих культурах. Вы не почувствуете в них запаха морепродуктов, но получите от них знакомую сладость", - цитирует издание Washingtonian шеф-повара Юлиана Форту. Он рекомендует ловить цикад в местах, гарантированно не подвергавшихся химической обработке, вскоре после их появления на свет - для большей мягкости.Издание напоминает, что "все, что хранилось под землей со времен администрации Буша, испачкалось", а потому цикад можно предварительно следка отварить, а затем уже обжаривать в масле с чесноком и приправами – точно так же, как и морских креветок.

https://ria.ru/20111206/507692689.html

https://ria.ru/20210405/zasukha-1604334099.html

https://ria.ru/20210221/komar-1598455266.html

https://ria.ru/20210120/tarakany-1593765752.html

теннесси

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, университет мэриленда, барак обама, теннесси, сша, в мире