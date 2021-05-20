Минниханов рассказал об участии Татарстана в евразийской интеграции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Татарстан активно участвует в процессах евразийской интеграции, реализует совместные проекты со странами Центральной Азии, заявил президент республики Рустам Минниханов.
"Республика Татарстан активно участвует в процессах евразийской интеграции, реализует совместные гуманитарные и экономические проекты с государствами Центральной Азии", - сказал Минниханов на открытии конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава республики уточнил, что в апреле текущего года Казань принимала заседание Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств. В июне состоится девятый Казанский международный конгресс евразийской интеграции с участием российских парламентариев, академического и экспертного сообществ. В сентябре Казань планирует принять Первые игры стран СНГ, а в 2022 году - 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
По словам Минниханова, символично, что Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Татарстане, который является ярким примером многовекового диалога культур, местом встречи Востока и Запада.
Сегодня Татарстан - один из динамично развивающихся регионов РФ. Слагаемыми успеха республики Минниханов назвал мощный экономический потенциал, эффективное взаимодействие с различными государствами и регионами в рамках единой общегосударственной политики, межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие. Он отметил, что стабильность и добрососедские отношения между представителями различных народов и конфессий – это не только исторически сложившаяся традиция, но и предмет постоянной работы государственных органов власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества, академического и экспертного сообществ.
"Все ценное, выработанное тем или иным народом за длительный исторический период, становится частью общей культуры народов, которые живут в одном государстве и связаны тесными узами экономического, политического и культурного сотрудничества. Важно сохранять имеющиеся у каждого этноса высокие нравственные ориентиры, приумножать его достижения, сохранять языки, культуру и традиции. Это - основа общественного развития", - подчеркнул глава Татарстана.
Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее" проходит в Казани 20-21 мая. В ее работе участвуют более 60 экспертов из 16 стран, в том числе России, Великобритании, ФРГ, Ирана, Афганистана, Казахстана, Китая, Франции и других. Конференция организована в очном формате на площадке Национальной библиотеки Татарстана.
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