https://ria.ru/20210520/sotsseti-1733106855.html
Соцсети удалили материалы с деструктивной информацией о трагедии в Казани
Соцсети удалили материалы с деструктивной информацией о трагедии в Казани - РИА Новости, 20.05.2021
Соцсети удалили материалы с деструктивной информацией о трагедии в Казани
Соцсети удалили более 300 ссылок на материалы, содержащие деструктивную информацию о трагедии в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:35
2021-05-20T12:35
2021-05-20T12:35
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
рустам минниханов
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731995781_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_f45bad3087a76fe819481040b3cfa520.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Соцсети удалили более 300 ссылок на материалы, содержащие деструктивную информацию о трагедии в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал."Роскомнадзором отработан вопрос удаления из соцсетей материалов, содержащих информацию деструктивного характера, связанную с трагедией в Казани. Удалено более 300 ссылок на контент подобного рода", - сказали в пресс-службе.Кроме того, в адрес Роскомнадзора поступило требование Генеральной прокуратуры РФ в отношении 10 фейковых страниц пользователей с именем "Ильназ Галявиев" в социальной сети "ВКонтакте", доступ ко всем ограничен, указали в ведомстве.Помимо этого, в отношении информации, связанной с трагедией в казанской гимназии №175, на основании решения Росмолодежи в Единый реестр запрещенной информации была внесена одна интернет-страница, которая тоже уже удалена.В Роскомнадзоре также напомнили, что решение о признании запрещенными материалов о способах, методах, намерении совершения противоправных действий, направленных против жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе с применением оружия, взрывчатых веществ, в образовательных учреждениях и местах, предназначенных для массового пребывания детей, принимает Росмолодежь.
https://ria.ru/20210520/deti-1733084427.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731995781_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_2229a3b365a1b4efe97095a28a815c67.jpg
Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии
Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи.
2021-05-20T12:35
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), рустам минниханов, казань, происшествия