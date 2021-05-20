https://ria.ru/20210520/sotsseti-1733106855.html

Соцсети удалили материалы с деструктивной информацией о трагедии в Казани

Соцсети удалили материалы с деструктивной информацией о трагедии в Казани - РИА Новости, 20.05.2021

Соцсети удалили материалы с деструктивной информацией о трагедии в Казани

Соцсети удалили более 300 ссылок на материалы, содержащие деструктивную информацию о трагедии в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:35

2021-05-20T12:35

2021-05-20T12:35

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Соцсети удалили более 300 ссылок на материалы, содержащие деструктивную информацию о трагедии в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал."Роскомнадзором отработан вопрос удаления из соцсетей материалов, содержащих информацию деструктивного характера, связанную с трагедией в Казани. Удалено более 300 ссылок на контент подобного рода", - сказали в пресс-службе.Кроме того, в адрес Роскомнадзора поступило требование Генеральной прокуратуры РФ в отношении 10 фейковых страниц пользователей с именем "Ильназ Галявиев" в социальной сети "ВКонтакте", доступ ко всем ограничен, указали в ведомстве.Помимо этого, в отношении информации, связанной с трагедией в казанской гимназии №175, на основании решения Росмолодежи в Единый реестр запрещенной информации была внесена одна интернет-страница, которая тоже уже удалена.В Роскомнадзоре также напомнили, что решение о признании запрещенными материалов о способах, методах, намерении совершения противоправных действий, направленных против жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе с применением оружия, взрывчатых веществ, в образовательных учреждениях и местах, предназначенных для массового пребывания детей, принимает Росмолодежь.

https://ria.ru/20210520/deti-1733084427.html

россия

казань

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Жители Казани третий день несут цветы к 175-й гимназии Жители Казани третьи сутки приходят к 175-й гимназии с цветами и игрушками. Стихийно созданные мемориалы тянутся по всему периметру школы. 175-я школа по-прежнему оцеплена, работают следователи. 2021-05-20T12:35 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), рустам минниханов, казань, происшествия