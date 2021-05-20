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Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении обстановку в Карабахе
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении обстановку в Карабахе - РИА Новости, 20.05.2021
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении обстановку в Карабахе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, обсуждалась обстановка в регионе и районах... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:44
2021-05-20T18:44
россия
вагаршак арутюнян
сергей шойгу
азербайджан
армения
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, обсуждалась обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворцами в Карабахе, сообщает Минобороны России.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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россия, вагаршак арутюнян, сергей шойгу, азербайджан, армения

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении обстановку в Карабахе

18:44 20.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, обсуждалась обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворцами в Карабахе, сообщает Минобороны России.
"Двадцатого мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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РоссияВагаршак АрутюнянСергей ШойгуАзербайджанАрмения
 
 
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