https://ria.ru/20210520/puteshestviya-1733105755.html

Эксперты рассказали, как часто россияне путешествуют на автобусах

Эксперты рассказали, как часто россияне путешествуют на автобусах - РИА Новости, 20.05.2021

Эксперты рассказали, как часто россияне путешествуют на автобусах

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто выбирают автобус для тревел-поездок, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:11

2021-05-20T13:11

2021-05-20T13:11

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто выбирают автобус для тревел-поездок, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1380 пользователей и выяснили, что 52 процента из них хотя бы раз в жизни путешествовали на этом виде транспорта. Правда, более половины из них — 56 процентов — рассматривали такой вариант в качестве вынужденной меры. Остальные сообщили, что действительно любят подобные поездки.Кроме того, три четверти опрошенных (75 процентов) отметили, что при невысокой стоимости билетов будут рады воспользоваться этим средством передвижения, чтобы отправиться за рубеж. Почти половина (44 процента) участников опроса не обращают внимание на длительность путешествия и готовы провести в дороге более десяти часов. Но при одинаковой стоимости билета большинство (83 процента) все же предпочтут поезд.В майские праздники спрос на путешествия на автобусах вырос в полтора раза по сравнению с последней декадой апреля и следующими днями после 10 мая. Самые популярные маршруты — из Москвы в Ростов-на-Дону, Воронеж, Минск и обратно.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

минск

ростов-на-дону

воронеж

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