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Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову - РИА Новости, 20.05.2021
Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
Басманный суд Москвы в четверг огласит приговор Мурату Сабанову, который обвиняется в том, что подсыпал транквилизаторы в напитки гуляющих в центре города людей РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T02:09
2021-05-20T02:09
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг огласит приговор Мурату Сабанову, который обвиняется в том, что подсыпал транквилизаторы в напитки гуляющих в центре города людей и обкрадывал их, сообщили РИА Новости в суде.Прокурор в ходе прений запросил для мужчины 17 лет в колонии строгого режима.Сабанову вменяют 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По информации надзорного ведомства, всего от него пострадали 30 человек.Как сообщила РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, он не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По словам обвиняемого, он совершал преступления, только чтобы достать деньги на жизнь.С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.
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москва, происшествия

Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову

02:09 20.05.2021
 
© МВД РФПодозреваемый в отравлении людей в Москве
Подозреваемый в отравлении людей в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© МВД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг огласит приговор Мурату Сабанову, который обвиняется в том, что подсыпал транквилизаторы в напитки гуляющих в центре города людей и обкрадывал их, сообщили РИА Новости в суде.
Прокурор в ходе прений запросил для мужчины 17 лет в колонии строгого режима.
Сабанову вменяют 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По информации надзорного ведомства, всего от него пострадали 30 человек.
Как сообщила РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, он не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По словам обвиняемого, он совершал преступления, только чтобы достать деньги на жизнь.
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С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.
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