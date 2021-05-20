https://ria.ru/20210520/prigovor-1733058380.html

Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову

Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову - РИА Новости, 20.05.2021

Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову

Басманный суд Москвы в четверг огласит приговор Мурату Сабанову, который обвиняется в том, что подсыпал транквилизаторы в напитки гуляющих в центре города людей РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T02:09

2021-05-20T02:09

2021-05-20T02:09

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг огласит приговор Мурату Сабанову, который обвиняется в том, что подсыпал транквилизаторы в напитки гуляющих в центре города людей и обкрадывал их, сообщили РИА Новости в суде.Прокурор в ходе прений запросил для мужчины 17 лет в колонии строгого режима.Сабанову вменяют 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По информации надзорного ведомства, всего от него пострадали 30 человек.Как сообщила РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, он не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По словам обвиняемого, он совершал преступления, только чтобы достать деньги на жизнь.С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.

https://ria.ru/20200715/1574382062.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190625/1555895739.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия