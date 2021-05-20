https://ria.ru/20210520/pogoda-1733066200.html
Москвичей предупредили о грозах и низком давлении
Москвичей предупредили о грозах и низком давлении - РИА Новости, 20.05.2021
Москвичей предупредили о грозах и низком давлении
Небольшие дожди и грозы ожидаются в Москве в четверг, но температура будет комфортной: плюс 20-22 градуса, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T08:19
2021-05-20T08:19
2021-05-20T11:42
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Небольшие дожди и грозы ожидаются в Москве в четверг, но температура будет комфортной: плюс 20-22 градуса, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.Он пояснил, что тыловая часть кружащего над Белоруссией циклона будет определять погоду сегодня."После пятидневной жары воздух начинает возвращаться в климатическое русло последней декады мая. В течение дня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами по югу возможна гроза. Ветер южной четверти, четыре-девять метров в секунду", — заявил синоптик.В Подмосковье ожидается до плюс 18-23 градусов, а атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.Для тех, кто не любит жару и зной, погода будет вполне комфортной, заключил Тишковец.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество