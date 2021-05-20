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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210520/kurs-1733113675.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 33 копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на 33 копейки - РИА Новости, 20.05.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 33 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 32,98 копейки - до 89,7708 рубля, курс доллара - на 7,71 копейки, до 73,6007 рубля,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:56
2021-05-20T12:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 32,98 копейки - до 89,7708 рубля, курс доллара - на 7,71 копейки, до 73,6007 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 19,09 копейки, составив 80,8772 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 33 копейки

12:56 20.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 32,98 копейки - до 89,7708 рубля, курс доллара - на 7,71 копейки, до 73,6007 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 19,09 копейки, составив 80,8772 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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