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Официальный курс евро на пятницу снизился на 33 копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на 33 копейки - РИА Новости, 20.05.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 33 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 32,98 копейки - до 89,7708 рубля, курс доллара - на 7,71 копейки, до 73,6007 рубля,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:56
2021-05-20T12:56
2021-05-20T12:56
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россия
динамика курсов валют
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 32,98 копейки - до 89,7708 рубля, курс доллара - на 7,71 копейки, до 73,6007 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 19,09 копейки, составив 80,8772 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика