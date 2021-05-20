https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733162632.html
В США заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19
В США заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2021
В США заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19
Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-20T16:44
2021-05-20T16:44
2021-05-21T00:13
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии.Как говорится в опубликованном на сайте комитета докладе, отсутствие сотрудничества со стороны Китая препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса.В качестве "улик" республиканцы назвали "информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий" и предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются "опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности".Также в публикации отмечается, что у некоторых исследователей лаборатории осенью 2019 года появились характерные для заболевания симптомы. Кроме того, республиканцы указали на причастность китайских военных к институту в Ухане.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. В нем утечку COVID-19 из лаборатории назвали "крайне маловероятной".Также в документе говорится, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Вторую версию — передачу человеку напрямую от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также сочла вариант возникновения COVID-19 через охлажденные продукты "возможным".США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами из доклада и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения коронавируса.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 163,8 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 164,9 миллиона. Более 3,4 миллиона заболевших скончались.
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733137618.html
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, воз, китай, ухань, сша, в мире